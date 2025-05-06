技嘉旗艦級AI Mini PC BRIX Mainstream系列 正式上市

全球電腦領導品牌技嘉（2376）宣布旗下超微型電腦BRIX旗艦機種—BRIX Mainstream系列正式上市，精彩產品影片同步發表！此系列搭載最新Intel Core Ultra處理器（第二代），內建iGPU效能較前代提升20%，整體AI性能最高可達到每秒96兆次運算（TOPS）的算力，不僅可穩定支援長時間的生成式AI運行，也能流暢處理高負載多工任務，全面滿足智慧家庭、商業應用、內容創作與邊緣運算等多元需求。以0.46公升的迷你體積和3.5公分高的超薄機身，兼具頂尖運算核心、靈活擴充能力、環保節能設計，展現超乎想像的強悍實力。

作為技嘉最強AI迷你電腦，BRIX Mainstream系列提供最新Intel Core Ultra 7 255H和Intel Core Ultra 5 225H處理器兩種選擇，內建Intel Arc Graphics圖形處理器與升級版Xe LPG+微架構，最高啟動多達8個Xe核心，整合 CPU、GPU、NPU三大引擎，AI運算火力釋放最高可達96 TOPS，相較前代平台，AI效能提升達2.5倍！帶來更高階的運算體驗、影像渲染與視覺辨識能力。記憶體與儲存設計方面，此系列支援DDR5-6400MHz最高96GB記憶體與兩組M.2 NVMe SSD。所有旗艦級配置都匯聚封裝在一個尺寸112 x 119 x 34mm的超迷你空間，呈現極致效能與極簡設計的完美融合。

BRIX Mainstream系列雖然體積迷你，卻具備豐富I/O擴充能力。影音最多可連結4組4K UHD影像輸出，其中包含2組HDMI 2.1與2組支援DP替代模式的USB Type-C，靈活打造多螢幕顯示環境。另搭載3組USB 3.2 Gen 2，提供高速資料存取與裝置連接。網路及傳輸方面，內建2.5GbE LAN乙太網路、Wi-Fi 7 與 Bluetooth 5.4，提供卓越頻寬和低延遲連線，適用於高流量、多裝置連接的現代工作環境，無論是雲端協作、AI邊緣推論或即時數據傳輸都能游刃有餘。

電源系統也是此系列一大亮點，BRIX Mainstream率先採用USB PD（Power Delivery）供電設計，有效提高能源利用效率，達到節能省電效果。產品亦支援VESA壁掛安裝，能輕鬆融入各種空間配置，並具備低噪音設計，靜音運作更適合需要長時間使用的商業與家庭環境。