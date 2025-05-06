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華擎旗下東擎推出AiFDO 引領邊緣裝置安全自動上線

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
東擎科技搶先推出AiFDO引領邊緣裝置安全自動上線新時代。東擎／提供
東擎科技搶先推出AiFDO引領邊緣裝置安全自動上線新時代。東擎／提供

華擎（3515）旗下全球工業電腦領導廠商東擎科技（ASRock Industrial）再次引領產業變革，率先推出零接觸、安全自動化上線解決方案AiFDO（ASRock Industrial FIDO Device Onboarding），開創工業邊緣AIoT與自動化設備部署的新時代！未來邊緣AI與工業自動化不僅需擴展設備規模，還要在快速、智慧與安全的前提下大規模部署。

AiFDO正是為此而生，其依循FIDO聯盟（Fast Identity Online Alliance）業界標準，旨在簡化工業AI、自動化與邊緣運算的設備部署與上線流程，適用於智慧工廠、工業自動化、智慧城市與零售等多元領域。隨著產業邁向由AI驅動的智慧製造、預測性分析與大規模自動化，企業需採用更快速安全且可擴展的方式來設定與部署設備。

AiFDO打破繁瑣流程，讓設備從工廠到應用端無需人為干預即可安全、全自動且可擴展地部署，大幅提高部署效率與營運彈性。東擎科技致力於推廣開放流程自動化（Open Process Automation），推出AiFDO支援廠商中立並落實軟體定義的工業控制系統，加速現代工業基礎建設的無縫整合。AiFDO不僅是一款裝置上線工具，更是劃時代的解決方案，可推動工業與邊緣AI應用、強化資安，建立永續互通架構，為企業帶來長遠價值。

數位轉型已成為企業不可忽視的關鍵，從智慧工廠、AI驅動自動化到超大規模邊緣運算，唯有快速安全的系統部署，才能掌握工業與邊緣智慧的未來競爭力。AiFDO應運而生，帶來突破性的技術創新。

隨著邊緣AI和IoT部署規模持續擴大，企業需要降低部署複雜度，強化安全性與確保穩定運作的解決方案。AiFDO為工業AI與邊緣運算部署邁出關鍵一步，協助企業有效拓展邊緣AI、自動化與邊緣運算至多元產業，涵蓋智慧工廠、工業自動化、智慧城市與零售，全面提升運營效率。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「透過AiFDO，我們重新定義工業設備的部署方式，同時簡化流程並確保部署的安全與彈性。我們始終致力於智慧化、可擴展且符合未來需求的工業運算技術，AiFDO正是最佳體現。AiFDO結合FDO安全機制、O-PAS™開放架構與零接觸部署技術，讓企業快速擴展部署，提升智慧應用與規模效益，自信迎接未來。」

AI 智慧城市

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