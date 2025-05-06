夜拍實力大升級 Xiaomi 15 Series廣獲市場好評

2025年全新旗艦機Xiaomi 15 Series以全面升級的徠卡影像系統與專業級拍攝體驗，上市以來即廣受用戶好評，成為新一代影像旗艦代表。Xiaomi 15 Ultra憑藉1吋感光元件、200MP超級潛望長焦鏡頭的新一代徠卡四鏡頭相機配置，展現出強大的多場景拍攝實力，無論遠距、廣角或低光環境，皆能輕鬆應對、精準還原畫面細節。特別是在夜間場景中，Xiaomi 15 Series以卓越的感光能力與超高動態範圍，即便在微光環境下也能捕捉細膩光影與真實色彩，呈現層次豐富且純淨的夜景影像。

小米秉持「與用戶交朋友」的品牌精神，邀請米粉一起參與「Xiaomi 15 Series 豪華海島光影之旅」，前往澎湖實地體驗專業級夜拍硬實力。透過走訪夏季限定的澎湖國際海上花火節、馬公中央老街、跨海大橋與池東大菓葉玄武岩等經典景點，讓米粉親自上手實測拍攝性能，將煙火炸裂的瞬間、海上閃爍的漁火，以Xiaomi 15 Ultra進階夜拍技術，細緻記錄下夜晚專屬的故事。

Xiaomi 15 Series｜捕捉花火極致光影 展現夜拍硬實力

隨著夜色降臨，米粉們搭上漁船展開一場別開生面的海上旅程，面對昏暗與不穩定的拍攝環境，Xiaomi 15 Ultra 憑藉旗艦級1吋感光元件與徠卡影像調校，展現出卓越的夜間成像實力。無論是海面上微微蕩漾的粼粼波光，又或是透過兩億畫素超級潛望長焦鏡頭，遠距捕捉西公礁燈塔的微光，Xiaomi 15 Ultra皆能忠實呈現細節與氛圍，實現低光環境下依然自然真實的色彩與層次表現。

作為整段旅程的視覺高潮，米粉們也在漁船上觀賞了一年一度的澎湖國際花火節開幕。Xiaomi 15 Ultra在夜間拍攝與14EV超高動態範圍上的全面升級，讓煙火綻放的光暈層次、色彩變化與夜景得以完整呈現。搭配UIS超級防手震，即使在晃動的船上拍攝，也能穩定輸出高品質影像，無論是高空爆炸的絢爛火花，還是海面倒映出的璀璨光影，都能細膩記錄，精準對焦每一個絢爛瞬間，留下專屬於今夏的澎湖記憶。