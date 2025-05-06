金寶全廠區減排有成 獲頒 ESG 企業永續獎「電子業首獎」

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，而團隊近日也再度榮獲由《遠見》雜誌主辦的「ESG企業永續獎」電子科技業首獎。對此，永續長游乃溥6日接受《經濟日報》專訪時透露，集團多年來持續秉持「深耕永續、強化治理及以人為本」的管理精神，並從2021年起發布永續報告書，此次獲獎也是對集團長年衝刺永續，給予的一大肯定。針對全球各廠區「綠色永續」的布局？游乃溥坦言，目前以「泰國廠區」的永續發展最為深入，展望未來，集團將透過優化生產製程、導入自動化設備等方式，繼續提升廠區生產效率、持續降低能耗。

據悉，金寶電子自1973年創立以來，長年持續秉持著「創新、和諧、超越」的經營理念，在永續道路上不斷提升。從「合規」走向「義務」，不僅強化企業治理體質，也積極將ESG的思維深植於企業文化、供應鏈管理與員工福祉中，全面落實對社會、環境與經濟的三重責任。而旗下全廠區也已在2022年完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，而集團永續長游乃溥今日代表集團現身接受《遠見》雜誌主辦的「2025第21屆ESG企業永續獎」，並且獲選為「電子科技業」的首獎，吸引市場關注。

環境永續：打造低碳製造

事實上，金寶在近幾年間陸續推動各項永續治理計畫，針對「環境面向」方面，金寶持續優化生產製程、大量導入自動化設備，實現關燈工廠，以提升生產效率、降低能耗。2024年金寶減碳目標通過SBTi審核，並規劃總部2025年開始達到碳中和為兩大環境永續指標。為此，金寶也進行全球廠區環境盤查，評估全球據點所產生的溫室氣體、能資源耗用，並積極取得再生能源。游乃溥透露，金寶自去年建立ESG永續夥伴聯盟以來，也持續攜手供應鏈夥伴，透過辦理工作坊、邀請專家輔導及推動碳盤查與減碳行動，打造涵蓋上下游的低碳生態圈。

社會參與：永續教育從人出發

對此，金寶透露，團隊在「員工素養養成」方面，也持續秉持著「培養永續意識於無形」的策略，除了透過食農教育、生態導覽、小家電維修義診等相關活動，也將永續精神融入日常，使價值從內部向外部擴散。同時，金寶集團也格外重視員工福祉，除已連續四年獲得1111人力銀行幸福企業金獎外，2024年首季更以優異成績連續兩年入選台灣高薪100指數，實踐「幸福企業」的承諾。

公司治理：提升透明度與資安防護韌性

針對「治理層面」，金寶透露，團隊持續推動跨部門的多項協作策略，帶領團隊聚焦「節能減碳、智慧製造與資源整合」等布局，同時也成功發表了《ESG Insight Report》，提升永續資訊透明度與溝通品質。而在現今數位化快速發展、資安風險日益攀升的年代，金寶也積極強化資安治理體系，近兩年均未發生任何影響公司業務及營運的資安事件，社交工程演練通過率更達95.6%。