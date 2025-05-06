快訊

嘉義21歲女大生遭校車輾壓命危 肇事司機稱：沒看到

難獲多數支持？德國總理第一輪投票 梅爾茨得310票「未過半」

「南京出生」申請國防醫遭取消資格 師大附中生難接受：從未有陸籍

金寶全廠區減排有成 獲頒 ESG 企業永續獎「電子業首獎」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影
金寶永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）近年積極推動各項永續發展計劃，而團隊近日也再度榮獲由《遠見》雜誌主辦的「ESG企業永續獎」電子科技業首獎。對此，永續長游乃溥6日接受《經濟日報》專訪時透露，集團多年來持續秉持「深耕永續、強化治理及以人為本」的管理精神，並從2021年起發布永續報告書，此次獲獎也是對集團長年衝刺永續，給予的一大肯定。針對全球各廠區「綠色永續」的布局？游乃溥坦言，目前以「泰國廠區」的永續發展最為深入，展望未來，集團將透過優化生產製程、導入自動化設備等方式，繼續提升廠區生產效率、持續降低能耗。

據悉，金寶電子自1973年創立以來，長年持續秉持著「創新、和諧、超越」的經營理念，在永續道路上不斷提升。從「合規」走向「義務」，不僅強化企業治理體質，也積極將ESG的思維深植於企業文化、供應鏈管理與員工福祉中，全面落實對社會、環境與經濟的三重責任。而旗下全廠區也已在2022年完成ISO 14064-1溫室氣體盤查，而集團永續長游乃溥今日代表集團現身接受《遠見》雜誌主辦的「2025第21屆ESG企業永續獎」，並且獲選為「電子科技業」的首獎，吸引市場關注。

環境永續：打造低碳製造

事實上，金寶在近幾年間陸續推動各項永續治理計畫，針對「環境面向」方面，金寶持續優化生產製程、大量導入自動化設備，實現關燈工廠，以提升生產效率、降低能耗。2024年金寶減碳目標通過SBTi審核，並規劃總部2025年開始達到碳中和為兩大環境永續指標。為此，金寶也進行全球廠區環境盤查，評估全球據點所產生的溫室氣體、能資源耗用，並積極取得再生能源。游乃溥透露，金寶自去年建立ESG永續夥伴聯盟以來，也持續攜手供應鏈夥伴，透過辦理工作坊、邀請專家輔導及推動碳盤查與減碳行動，打造涵蓋上下游的低碳生態圈。

社會參與：永續教育從人出發

對此，金寶透露，團隊在「員工素養養成」方面，也持續秉持著「培養永續意識於無形」的策略，除了透過食農教育、生態導覽、小家電維修義診等相關活動，也將永續精神融入日常，使價值從內部向外部擴散。同時，金寶集團也格外重視員工福祉，除已連續四年獲得1111人力銀行幸福企業金獎外，2024年首季更以優異成績連續兩年入選台灣高薪100指數，實踐「幸福企業」的承諾。

公司治理：提升透明度與資安防護韌性

針對「治理層面」，金寶透露，團隊持續推動跨部門的多項協作策略，帶領團隊聚焦「節能減碳、智慧製造與資源整合」等布局，同時也成功發表了《ESG Insight Report》，提升永續資訊透明度與溝通品質。而在現今數位化快速發展、資安風險日益攀升的年代，金寶也積極強化資安治理體系，近兩年均未發生任何影響公司業務及營運的資安事件，社交工程演練通過率更達95.6%。

對此，金寶深信「永續是人的素養，亦是企業的素養，而這個素養會讓人尊敬，吸引志同道合者一同前行。即使它是一條漫長的道路，卻是一件值得踏實堅持的事。」展望未來，金寶也重申，團隊將持續以「成為世界級的卓越企業」為願景核心，結合製造專業、創新能量與永續韌性，攜手員工、供應鏈與社會大眾，共同邁向共融、共生與共榮的永續時代。

金寶永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影
金寶永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影
金寶永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影
金寶永續長游乃溥。記者吳康瑋／攝影

ESG 金寶

延伸閱讀

綠色行動力論壇7日登場 銀行局長童政彰：三路推進永續金融

HIWIN上銀家庭日登場 全員一起來、永續淨零綠未來

成大攜手產官學界實踐ESG 首屆「成功永續金質獎」得主公布

不是對美關稅！台灣運輸業更怕這1件事 思考轉型新能源車

相關新聞

童子賢嘆台灣長年重生產、輕應用 呼籲：把AI熱潮變經營助力

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢今日下午出席COMPUTEX 2025首場論壇活動AI NEXT FORUM致詞，他指出，...

世界先進：去中化轉單下半年持續進行 台幣升值因素靠兩因素抵銷

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今日舉行法說會，釋出本季晶圓出貨、產能利用率及平均銷售單價同增，公司強調，雖然美國川普...

地緣政治驅動！世界先進董座：客戶對新加坡產能興趣增

世界先進（5347）6日召開法說會，董事長暨策略長方略回應提問說，感受到地緣政治對抗氣氛下，客戶對新加坡廠產能興趣增加，...

世界法說會／今年現金資本支出600-700億元 維持不變

世界先進（5347）6日召開法說會，公司提到產能方面致力於與客戶合作打造供應鏈韌性，今年資本支出因新加坡12寸廠投資現金...

緯穎洪麗寗：ODM伺服器「訂單份額」 大多由這4台廠拿下

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗6日指出，隨著全球AI與資料中心需求的快速增...

關稅風暴山雨欲來 緯穎董座洪麗寗：整合美、墨、德州廠靈活應對

伺服器代工大廠緯穎董事長洪麗寗今（6）日針對關稅問題指出，公司正在整合墨西哥華瑞茲製造中心、美國艾爾帕索技術支援中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。