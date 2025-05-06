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HiNet迎向30周年 驅動數位轉型打造AI智慧新時代

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華電信今舉辦研討會齊聚產官學界，中華電信董事長簡志誠（中）、總經理林榮賜（右3）、個人家庭分公司總經理胡學海（左1）、網路技術分公司總經理賈仲雍（右1），與數位發展部次長葉寧（右4）、國家通訊傳播委員會委員王怡惠（左4）以及國科會科技政策諮詢專家室主任蔡志宏（左3）、台灣諾基亞通信公司總經理劉明達（左2）、DIGITIMES副總經理黃逸平（右2）等貴賓合影。圖／中華電信提供
中華電信今舉辦研討會齊聚產官學界，中華電信董事長簡志誠（中）、總經理林榮賜（右3）、個人家庭分公司總經理胡學海（左1）、網路技術分公司總經理賈仲雍（右1），與數位發展部次長葉寧（右4）、國家通訊傳播委員會委員王怡惠（左4）以及國科會科技政策諮詢專家室主任蔡志宏（左3）、台灣諾基亞通信公司總經理劉明達（左2）、DIGITIMES副總經理黃逸平（右2）等貴賓合影。圖／中華電信提供

中華電信HiNet迎向30年，今（6）日舉辦「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，邀請產官學界參與研討會，除分享過去30年來的技術演進發展，也聚焦討論聚焦全光網路（IOWN）、「海地星空」網路韌性、AI與智慧生活應用等新網路世代議題，積極串連產業需求與科技創新。

中華電信今日的研討會齊聚產官學界，數位發展部次長葉寧、國家通訊傳播委員會委員王怡惠等貴賓皆蒞臨現場，中華電信董事長簡志誠出席致詞揭開序幕，共超過250位來賓及企業先進參與今日盛會。

中華電信董事長簡志誠表示，HiNet於2025年迎向30周年，迄今中華電信擁有全台最大的國內外頻寬及最快連線速度，HiNet寬頻客戶超過370萬，市占率及服務品質皆領先全國。中華電信將持續創造及擴大產品價值滿足客戶需求，並因應當前氣候變遷與地緣政治環境，積極建構「海地星空」綿密網路，為台灣打造卓越及十足韌性的上網環境，同時以AI啟動未來為核心，積極導入生成式人工智慧，全面應用於公司營運與創新發展及推動產業轉型，為用戶創造智慧的數位使用體驗。

中華電信總經理林榮賜首先以「HiNet 30年，驅動台灣數位服務新未來」為主題進行專題演講，除分享HiNet 30年來從撥接、ADSL到光世代服務的技術演進歷程，並表示中華電信面對AI浪潮和後5G時代的策略，包括AI應用、IOWN全光網路部署和「海地星空」韌性網路布局，以加速打造高頻寬、低延遲、高可靠的新世代網路環境；此外，中華電信不僅專注網路建設，也積極推動數位應用，賦能台灣民眾、企業與政府，同時注重數位安全、守護數位資產，支撐台灣智慧社會與產業升級。

國科會科技政策諮詢專家室主任蔡志宏以「邁向AI智慧科技新世代」為主題，梳理台灣AI發展政策的演進及政府投入概況，並從科技發展觀點切入，深入剖析公部門科研AI進展與應用趨勢，以及台灣產業導入AI的挑戰。

最後登場的「AI賦能 韌性基建 引領電信大未來」高峰對談，主持人DIGITIMES副總經理黃逸平以自己30年前學會上網即申辦HiNet服務的經驗破題，與中華電信獨立董事杜奕瑾、中華電信網路技術分公司總經理賈仲雍及台灣諾基亞總經理劉明達三位與談人，暢談自身觀察HiNet與台灣網路發展的里程碑或轉折點，並分別從政策與治理、電信業者、國際系統商的角度，展望新世代網路基建及AI智慧服務發展。

AI HiNet 中華電信

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