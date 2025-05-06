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童子賢嘆台灣長年重生產、輕應用 呼籲：把AI熱潮變經營助力

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
台北市電腦公會榮譽理事長童子賢說，台灣產業過往被批評的點，就是重生產、輕應用，重視製造、輕視軟體研發。本報資料照片
台北市電腦公會榮譽理事長童子賢說，台灣產業過往被批評的點，就是重生產、輕應用，重視製造、輕視軟體研發。本報資料照片

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢今日下午出席COMPUTEX 2025首場論壇活動AI NEXT FORUM致詞，他指出，台灣在AI的進步和革命中並未缺席，一直是全球數位科技產業的重要夥伴、參與者和合作者，從40年前的個人電腦萌芽，到網路誕生，到進入能感測的智慧AIOT年代，一直進展到如今這一波AI應用，但接下來要思考的是：企業如何把這一波AI科技熱潮，轉化成對經營的助力。

童子賢指出，此次COMPUTEX AI NEXT FORUM非常熱鬧、探討的議題也相當重要，上午探討AI的關鍵時刻，著重基本結構，下午探討AI生態系的新金礦，談應用。

他說，AI是另一個里程碑，過往AI都像神話或預言，像科幻一樣只是預測，但「今日我們要思考，接下來要進入應用年代，AI未來要進入高度成長，浸潤式地瀰漫在我們所有科技產品的身邊，「未來就不用特別強調AI，就如現在世界不需要特別強調網路，網路已經無所不在」。

童子賢今天說，台灣產業過往被批評的點，就是重生產、輕應用，重視製造、輕視軟體研發，雖AI這一波發展中，台灣在AI基礎結構跟硬體製造上有目共睹，尤其半導體產業、電路板、系統、代工製造上扮演關鍵核心角色；當2022年發表的ChatGPT引爆AI潮流，全世界的AI熱潮就這樣子被帶動起來。

但他說，AI發展的條件包括算力、演算法跟大數據，在算力跟演算法之後，就是大數據的發展，「而大數據不會掌握在一個人的手上或一個地域的手上，將牽涉到應用」。童子賢呼籲，台灣企業現在要開始思考：如何打造自己的AI中心，讓企業在這一波的AI革命中不要落後？如何建構AI這個運用，才能把AI科技熱潮，轉化成對經營的助力，進而提升競爭力。

AI 大數據 童子賢

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