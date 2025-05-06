南亞科營收／4月31.19億元、較上月增加13.29% 站上近10個月以來高點

記憶體廠南亞科（2408）6日公告今年4月營運成果，單月營收31.19億元，較上月增加13.29%，較去年同期減少2.73%，站上近10個月以來高點；累計前四月合併營收為103.07億元，和去年同期相比，減少18.90%。

隨著記憶體產業自谷底走揚，可以觀察到南亞科營運表現也跟著攀升，看待市況，南亞科先前指出，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場朝向正向發展，包括政府刺激方案和產業界產能調整，庫存有機會逐步調整，產品價格有機會逐步好轉。

依各應用來看，總經理李培瑛點出，估第2季伺服器需求依舊強勁，雲端服務廠商與各國政府持續投資伺服器；手機則主要受惠短期中國補貼政策帶動需求，長期邊緣運算推升AI手機普及率；PC隨著低成本的AI開源模型問世，有利AI PC換機需求及DRAM的搭載量。