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永豐金黃蔭基：台幣匯價30.7元以下 已可進場買外幣

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
永豐金控首席經濟學家黃蔭基。本報資料照片
永豐金控首席經濟學家黃蔭基。本報資料照片

台幣匯率前二天飆升，今日匯價趨於穩定，但不少民眾仍在等待2字頭價位，永豐金控首席經濟學家黃蔭基今天指出，若從前總裁彭淮南20年任期和現任總裁楊金龍8年任期來看，30.7可說是關鍵價位，以下就是很好的換匯點，現在已是進場買美元等外幣很好的時機，民眾應可分批，例如分成三批換匯。

至於台股的全年高低點，黃蔭基指出，台股在4月大股災從23900下跌至17300，高低差6600點，台積電的目標價也從1435下修至1050，下修了385元，而台積電每降1元，就影響台股8點，以此分析，原先台股的預期高點會到26800點，若扣掉3200點，今年最高點只會到23600點。

對於投資人再進場的時點，黃蔭基表示，低點若到18600點左右，應可買進，至於23000的話可賣，若要等到4月初的17300點低點，他則認為「不太可能」。

對於台幣匯率升值對出口的影響，黃蔭基分析，出口貿易不見得和匯率同向，例如在2021、2022年間，台幣匯率升至27時，當時的出口反而成長29.3%

對於今年經濟表現，黃蔭基指出，2025年台灣經濟並未看到任何衰退的證據，會有以下表現，包括：1. 上半年優於下半年；2. 今年全年經濟成長率估會在2.3%至2.8%之間；3. 出口成長約在4%，金額估4950億美元。他也說，現在川普帶來的效應，很多是政治現象，已並非經濟現象了，但這次的關稅戰的殺傷力仍不如俄烏戰爭，

黃蔭基也提醒，央行講「不尋常的狀況到此為止」時，大家就要有警戒了，之後不太可能會有太低的價位，例如昨天最低是29.59，他認為與其等這個價格再度出現，不如現在分批進場；他並以日圓兌美元144指出，過去5至10年沒看到這麼低的價格，而且台幣兌日圓0.208已經很低了。

他也指出，雖然美元霸權在衰弱，但由於美元具有貿易、儲備、投資貨幣三種特質，因此，美元要被歐元等其他貨幣取代，恐怕並不容易，尤其他建議，不要在此時拋售美元資產，但可作適度的避險，例如持有美元資產的可買投資等級債來避險。

台幣匯率

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