世界先進：去中化轉單下半年持續進行 台幣升值因素靠兩因素抵銷

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今日舉行法說會，釋出本季晶圓出貨、產能利用率及平均銷售單價同增，公司強調，雖然美國川普政府對等關稅緩衝期尚未底定，但從客戶合的訂單，第3季營運預期仍維持成長格局。

至於法人關注關注影響，世界解釋，美元兌換台幣匯率每升值1%，對公司毛利率影響約0.5個百分點，依4月台幣對美元匯率在4月結算為32.9對1美元，公司預估5、6月台幣對美元匯率約會維持30元兌1美元間，以此推算第2季匯率基礎在30.9元對1美元，約比第1季升值約6%，估季對第2季毛利率影響數約在0.3個百分點。

世界表示，儘管台幣升值帶給公司第2季毛利率季減0.3個分百分點影響數，但第2季產品銷合和產能利用率由第1季的70出頭百分比增至75%到80%，將能抵銷匯率不利影響。

至於法人另外關注有些客戶擔心對等關稅實施提前備貨，會不會讓下半年訂單轉趨保守。世界表示，客戶去中化導入產品設計陸續導入量產，除了第2季還多了關稅影響提前備貨外，從中國轉來的台灣生產的項目仍會在下半年和明年陸續量產，讓第3季業績仍可期待維持成長格局。

只是第4季因關稅不確定性高，很多客戶仍抱持觀望，因而仍未明朗化，仍有待進一步觀望。

世界強調新加坡廠仍加速興建，因此，今年資本支出維持約600億到700億元不變， 90%用於新廠支出。

世界表示，本季營收主要成長動能來自電源管理和車用和工業用IC，在新台幣30.9元兌換1美元的基礎上，本季晶圓出貨將季3%到5%；平均銷售單價估季增0到2%； 毛利率介於27~29%。