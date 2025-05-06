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畢業季來臨 TEL台灣校園求職應援車與暑期實習開跑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
TEL台灣校園活動。業者／提供
TEL台灣校園活動。業者／提供

畢業季來臨，為延攬在地優秀學子，Tokyo Electron Taiwan（簡稱TEL台灣）宣布於5月12日至29日將攜手北中南七所大專院校（明新科技大學、中原大學、崑山科技大學、元智大學、雲林科技大學、南臺科技大學、海洋大學）舉辦企業說明會，以工程師視角介紹半導體產業趨勢、職涯發展機會與TEL的企業文化，讓學生掌握第一手產業新知。

為體恤同學在學業與求職上的辛勞，這次活動特別打造品牌應援咖啡車，提供免費咖啡與職務諮詢，結合咖啡香與學長姐經驗談，打造零距離又暖心的產學交流平台，協助同學盡早確定職涯方向。

看好半導體與AI應用在未來的龐大需求，TEL持續在台深耕，派出多位技術主管與工程師參加企業說明會，並分享公司優勢以及各項育才留才福利。在育才上，公司除了每年籌辦豐富多樣的在職培訓課程，更提供海外進修與派駐機會，提升同仁國際視野。在留才上，公司以完善的福利制度吸引優秀人才，包括免費員工餐、飯店式管理宿舍、日本研修度假中心、彈性津貼、久任員工假、以及豐富的海內外旅遊與尾牙活動，全方位照顧員工。

針對大二以上的非應屆畢業生，TEL台灣同步推出為期兩個月的暑期實習計畫，提供工程、業務、行政等多元職務的實習機會與訓練課程。同學除了可深入瞭解外商的日常工作與職場文化，還有機會加入專案團隊，累積寶貴的實務經驗。每位實習生將比照新進員工擁有一對一專屬導師陪伴，全面協助職能學習並適應職場、提早規劃職涯發展並奠定良好的就業實力。

TEL台灣表示，校園活動將與學生建立良好互動，協助學子提早探索未來方向。凡完成企業說明會報名並全程參與者，可獲得限量500元禮券、咖啡兌換券與精緻餐盒；完成履歷填寫者，還可參加知名遊戲機與名牌音響抽獎活動，為求職之旅增添更多動力與樂趣。

TEL台灣暑期實習生成果發表會。業者／提供
TEL台灣暑期實習生成果發表會。業者／提供
TEL台灣5月校園說明會活動預告。業者／提供
TEL台灣5月校園說明會活動預告。業者／提供

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