地緣政治驅動！世界先進董座：客戶對新加坡產能興趣增

世界先進（5347）6日召開法說會，董事長暨策略長方略回應提問說，感受到地緣政治對抗氣氛下，客戶對新加坡廠產能興趣增加，公司也積極和潛在客戶溝通，目前進度仍維持原先計畫繼續加速進行建置，期望2027年開始量產，和客戶合作也希望有長期確保產能規畫，後續有更明確進展再和大家報告。

外界關注，關稅提前拉貨晶圓出貨可望季成長，究竟多少是復甦或是提前拉貨很難細分，公司團隊回應說，看到客戶部分提前但部分保守，對第2季影響仍不明顯需要持續觀察關稅對終端需求的影響，也使得能見度較低。

至於外匯避險策略，公司提到，成本與營收美元部位，營收幾乎100%美元計價，成本人事電價多數新台幣、美元計算占比不到五成，避險時採取出貨時自然避險。