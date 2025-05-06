快訊

115天待「人造無間地獄」…剴剴慘遭虐死 律師對保母劉彩萱求刑115年

中共解放軍犯台成敗取決「5港口」 外媒曝台灣首要防禦「布水雷」

中和驚傳鷹架倒塌工安意外 2工人高處墜落搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

地緣政治驅動！世界先進董座：客戶對新加坡產能興趣增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在建置階段。圖／公司提供
世界先進旗下新加坡12寸廠VSMC正在建置階段。圖／公司提供

世界先進（5347）6日召開法說會，董事長暨策略長方略回應提問說，感受到地緣政治對抗氣氛下，客戶對新加坡廠產能興趣增加，公司也積極和潛在客戶溝通，目前進度仍維持原先計畫繼續加速進行建置，期望2027年開始量產，和客戶合作也希望有長期確保產能規畫，後續有更明確進展再和大家報告。

外界關注，關稅提前拉貨晶圓出貨可望季成長，究竟多少是復甦或是提前拉貨很難細分，公司團隊回應說，看到客戶部分提前但部分保守，對第2季影響仍不明顯需要持續觀察關稅對終端需求的影響，也使得能見度較低。

至於外匯避險策略，公司提到，成本與營收美元部位，營收幾乎100%美元計價，成本人事電價多數新台幣、美元計算占比不到五成，避險時採取出貨時自然避險。

新台幣 營收 關稅

延伸閱讀

川普擬課外國電影100%關稅 白宮：未做最後決定

多國大選結果顯示 「反川普」已成選民考量因素

提供規避美關稅服務？ 小紅書「洗產地」廣告湧現

世界財報／首季每股賺1.31元 下午法說會聚焦3議題

相關新聞

童子賢嘆台灣長年重生產、輕應用 呼籲：把AI熱潮變經營助力

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢今日下午出席COMPUTEX 2025首場論壇活動AI NEXT FORUM致詞，他指出，...

世界先進：去中化轉單下半年持續進行 台幣升值因素靠兩因素抵銷

專業晶圓代工廠世界先進（5347）今日舉行法說會，釋出本季晶圓出貨、產能利用率及平均銷售單價同增，公司強調，雖然美國川普...

地緣政治驅動！世界先進董座：客戶對新加坡產能興趣增

世界先進（5347）6日召開法說會，董事長暨策略長方略回應提問說，感受到地緣政治對抗氣氛下，客戶對新加坡廠產能興趣增加，...

世界法說會／今年現金資本支出600-700億元 維持不變

世界先進（5347）6日召開法說會，公司提到產能方面致力於與客戶合作打造供應鏈韌性，今年資本支出因新加坡12寸廠投資現金...

緯穎洪麗寗：ODM伺服器「訂單份額」 大多由這4台廠拿下

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗6日指出，隨著全球AI與資料中心需求的快速增...

關稅風暴山雨欲來 緯穎董座洪麗寗：整合美、墨、德州廠靈活應對

伺服器代工大廠緯穎董事長洪麗寗今（6）日針對關稅問題指出，公司正在整合墨西哥華瑞茲製造中心、美國艾爾帕索技術支援中心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。