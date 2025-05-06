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三集瑞第1季獲利1.6億元、年增9.52%達 創單季歷史新高紀錄

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

被動元件電感大廠三集瑞（6862）6日經董事會決議通過2025年第1季營運成果，受惠AI伺服器、車用訂單穩健出貨，帶動單季獲利年增9.52%達1.6億元，在業外匯兌收益等因素挹注下，創單季歷史新高紀錄，每股純益3.19元。

三集瑞看好，第2季在新品占比將持續攀升，有助於營運表現，且年初尚在客戶送樣驗證的模壓式TLVR電感產品，以及高度客製化電池模塊產品已開始小量出貨，主要多應用於AI伺服器電源、PMIC及備用儲能電源等相關領域，將可望貢獻毛利與獲利動能。

三集瑞指出，隨著電子世代持續推進，AI應用落地普及，AI伺服器、PC與筆電等應用之Mini Molding與高密度模壓電感需求陸續放大，高階、高規格用電感產品整體潛在市場將大幅成長，AI、伺服器及車用電感第1季出貨占比高達35.97%，預計將呈現逐季成長走勢，有助成為公司中長期穩定的營運基礎。

公司同步公告今年4月合併營收，受惠於美國針對中國祭出對等關稅政策，市場出現提前拉貨潮，單月合併營收為2.78億元，年增54.57%，創下歷史新高；累計前4月合併營收來到8.88億元，較去年同期成長25.53%。

面對美中關稅議題，三集瑞將審慎因應，目前公司主要產能與研發中心集中於大陸東莞、蘇州與台灣中和一帶，未來將依客戶需求轉移生產基地至東南亞，並以泰國為首要順位，近期已完成土地評估投資，預計將以不超過美金2,500萬元取得土地，最快在2026年第1季完成廠房設立與設備進駐作業，提升集團產線生產與出貨調度能力，以因應瞬息萬變之國際局勢。

AI 伺服器 營收

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