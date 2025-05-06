世界法說會／今年現金資本支出600-700億元 維持不變

世界先進（5347）6日召開法說會，公司提到產能方面致力於與客戶合作打造供應鏈韌性，今年資本支出因新加坡12寸廠投資現金資本支出維持不變600-700億元。

世界先進總座尉濟時說，看目前稼動率拉升產能吃緊下，下半年希望ASP維持。

他也提到，世界預期今年產能維持343.4萬片八寸晶圓，年增1%，其中第二季季增3%至約28.4萬片八寸晶圓。

他說，世界資本支出因新加坡12寸廠投資現金資本支出維持不變600-700億元，90%用於新加坡廠，其餘為廠區例行維修。

訂單能見度方面，他說，因對等關稅使市場不確定增加，部分客戶轉觀望，部分客戶提前拉貨，預期本季產能利用率75-80%之間季增中個位數百分點，電源管理類別營收預期提升，折舊預期21.2億元，全年折舊87億元，年增1-2%。