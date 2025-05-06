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愛普法說會／公司正式將 S-SiCap 列為產品線之一 助攻 HPC 市場

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

記憶體矽智財（IP）廠愛普*（6531）6日舉行法說會，公司釋出營運捷報，除原有的IoTRAM、VHMTM的產品線外，正式將S-SiCap列為產品線之一，此產品線包含IPC（矽電容中介層）及IPD（分離式的SiCap），IPC自去年第3季開始量產，今年第1季持續出貨，看好今年該產品線營收將有顯著成長，而IPD產品嵌入基板的應用也在開發中，未來市場需求量大、商機可期。

愛普今日公布今年首季營運成果，單季稅後純益3.32億元，季減34%、年減10%，每股純益2.04元。愛普表示，公司最成熟的產品線IoTRAM在市場競爭激烈的情況下，仍具相當的競爭力和成長潛力；穿戴裝置隨著AI功能的導入，對記憶體的需求逐步增加。

愛普指出，公司近期推出的新世代ApSRAM記憶體已獲得多家客戶納入下一代產品設計，主要原因是ApSRAM提供了數倍於目前產品的頻寬，滿足客戶對效能的渴求，並且功耗上也降低了數倍，對穿戴裝置這類追求高效能以及長待機的應用，ApSRAM是最佳的解決方案。

針對公司最新營運，愛普強調，今年起除原有的IoTRAM、VHMTM的產品線外，正式將S-SiCap列為產品線之一，此產品線包含IPC及IPD。IPC自去年第3季開始量產，今年第1季度持續出貨，估今年營收將有顯著成長，IPD產品嵌入基板的應用也在開發中，未來市場需求量大。

另外，愛普在2018年開始進行3D記憶體的開發，至今已6、7年之久，進一步來看，VHMTM的開發分四個階段，首先是經營礦機業務積累技術經驗，其次是主流應用POC蘊蓄客戶資源，現在已經進入第三階段，也就是主流應用客戶開始產品設計，預期未來兩至三年內進入第四階段，即量產階段。

愛普認為，隨著AI推論演算需求爆發，越來越多客戶開始自行研發ASIC作為AI推論的運算核心，搭配VHM客製化3D記憶體達到系統效能功耗及成本的整體優勢。愛普強調，VHM本季營收雖受到礦機市場需求趨緩而趨低，但VHM架構在AI／HPC應用中的效能已獲得客戶認可，VHMStack多層堆疊設計也在進行中，未來將有更多產品導入市場。

愛普點出，公司在IoTRAM持續深化技術創新推出ApSRAM，並積極布局AI市場，S-SiCap及VHM產品線的創新產品逐步進入量產，成長動能強勁可期。

面對全球政經環境的不確定性，尤其近日台幣對美金的升值走勢，愛普坦言，公司持有大量美元資金部位，無法避免會有一定程度的帳面損失，對此，公司將增加對美國研發中心的投資，不僅減少部分帳面損益波動，更有助於強化區域布局。

AI 記憶體

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