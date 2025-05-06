緯穎洪麗寗：ODM伺服器「訂單份額」 大多由這4台廠拿下

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗6日指出，隨著全球AI與資料中心需求的快速增長，區域性的發展動能也不斷轉變，也帶動整體AI市場所蘊含的商機激增。事實上，緯穎近年積極布局AI人工智慧領域，也成功搶下輝達（NVIDIA）晶片基板的製造大單，而洪麗寗透露，自己觀察整個ODM伺服器市場的供應份額變化，發現截至去（2024）年的伺服器市場訂單，有大部分份額是由鴻海（2317）旗下富士康、英業達（2356）、廣達（2382）及緯穎（6669）等4家主力代工廠拿下。

據悉，緯穎作為緯創集團旗下專注於伺服器製造的重要子公司，目前旗下最主要的營收來源，全都來自伺服器製造所得，在市場上也號稱「最純的AI大廠」。而緯穎近年積極的朝AI（人工智慧）領域來擴大布局，不僅成功搶下輝達（NVIDIA）晶片基板的製造大單，同時更獨供超微、英特爾模組、基板訂單，通吃三巨頭滿滿商機，而洪麗寗今日受邀為台北國際電腦展首場系列論壇「AI NEXT FORUM」登台發表演說，而面對來自中國AI市場的對手，她坦言，他們（中國AI廠）仍然是還蠻強的，不過台灣也握有很關鍵的技術及優勢，所以不用太擔心。

事實上，緯穎多年來秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。而根據緯穎公告的3月營收表現顯示，其單月合併營收達到866.32億元，受惠AI伺服器及通用伺服器動能同步強勁，加上客戶為避免關稅不確定因素影響，積極拉貨，使單月營收暴增86.2%，年增幅更達226.74%，飆新高。也帶動第1季合併營收衝上1,706.55億元，季增47.61%，年增145.09%，連續兩季站穩千億元大關，再創新高。

對此，回顧緯穎團隊在近十年以來的發展，團隊在洪麗寗的帶領之下，持續堅定地衝刺「伺服器」及「散熱」2個市場的布局，除了經歷各種激烈的競爭、成功挺過各種挑戰，也親眼見證了包括地緣因素、政治因素等衝擊的發生，不過幸好經營團隊在成立之初，就已提前洞悉了全球市場的發展趨勢，並提早啟動、完成「去中化」，藉此也才能從美中貿易衝突的影響下逃出生天。此外，除了AI伺服器產品商機的成長外，團隊旗下「通用型伺服器」專案業務也有明顯的成長，而隨著「AI伺服器」產品線出貨動能轉強，也讓緯穎持續繳出亮眼的好成績。