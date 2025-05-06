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關稅風暴山雨欲來 緯穎董座洪麗寗：整合美、墨、德州廠靈活應對

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
緯穎董事長暨策略長洪麗寗指出，緯穎在美國總統川普當選時便開始沙盤推演，並宣布在美國德州設廠。記者曾吉松／攝影
緯穎董事長暨策略長洪麗寗指出，緯穎在美國總統川普當選時便開始沙盤推演，並宣布在美國德州設廠。記者曾吉松／攝影

伺服器代工大廠緯穎董事長洪麗寗今（6）日針對關稅問題指出，公司正在整合墨西哥華瑞茲製造中心、美國艾爾帕索技術支援中心及後續的德州工廠，靈活應對美國政府未來關稅政策，長期計畫則是仍需布局美國本土產能，增進彈性，緯穎預計在美擴廠後，還會積極導入智慧製造。

美國以「國家安全」對半導體展開調查並聚焦14項細節，涵蓋外國補貼、供應鏈依賴風險、國內產能瓶頸等核心議題，並希望在5月7日前徵詢完美國大眾意見回報後結束調查，也讓川普的關稅政策再度成為本周企業主的關注焦點。

緯穎的海外伺服器生產基地以墨西哥為主，但在美國大選塵埃落定後就積極擴大美國布局，2月增資美國子公司WYMUS 3 億美元，5月1日又宣布，旗下子公司Wiwynn Technology Corporation取得德州土地及建物，交易總金額為5959萬美元，持續布局全球產能。該土地與建物位於美墨邊境的埃爾帕索市索科羅，交易單位約39.2萬平方英尺，每平方英尺交易價格為151.82美元。

洪麗寗說，公司密切觀察評估政經動態與客戶需求，調配全球產能因應。對緯穎來說，產線早已全面「去中國化」， 緯穎在美墨邊界有倉庫、維修中心，未來也可以將廠房改裝為產線，提供客戶更多選擇並提升營運韌性。

洪麗寗指出，緯穎在過去的疫情期間開始執行產能去中化，將亞太製造重鎮從中國遷至馬來西亞。緯穎海外生產基地以墨西哥為主，而根據美墨加自由貿易協定（USMCA），商品只要在美國、墨西哥、加拿大三個國家內生產加工轉型，且符合協議中的原產地規則，就可免除關稅。她說，公司在墨西哥工廠就有USMCA協定的保障，暫時免於關稅，「但是這個（川普）政府不知道還要發生什麼事」。

馬來西亞楊忠禮集團（YTL Corporation）與輝達關係深厚，並積極在大馬衝刺AI量能，去年底就傳出該集團找來緯穎，為其位於大馬柔佛（Johor）的人工智慧（AI）資料中心，供貨GB200伺服器機櫃。洪麗寗認為，緯穎在大馬可望與生態圈持續共榮，但是對於現在的國際情勢來看，美國製造也格外重要。

由於台商赴美擴廠已成大勢所趨，洪麗寗透露，緯穎在美國總統川普當選時，便開始沙盤推演，並宣布在美國德州設廠，只是美國製造的勞力成本高昂，要把人力成本降到最低，工廠自動化、智慧化是必然趨勢。

緯穎 美國大選 關稅

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