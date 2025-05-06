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今年高通台灣創新競賽 聚焦邊緣AI技術與應用

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第七屆QITC入圍團隊除獲得資金補助，另將展開6個月的育成計畫，包含技術支援、業師指導與商業輔導、智財權等策略培訓。圖／高通提供
第七屆QITC入圍團隊除獲得資金補助，另將展開6個月的育成計畫，包含技術支援、業師指導與商業輔導、智財權等策略培訓。圖／高通提供

高通技術公司於今（6）日公布2025年「高通台灣創新競賽」（ QITC）入圍團隊名單。今年度QITC聚焦在邊緣AI領域，邀請台灣新創運用高通AI技術與平台，積極開發AI創新應用實例。

高通表示，順應企業與垂直產業日益提升的於本地AI部署需求，本屆QITC將支持入圍新創團隊導入最新的高通AI本地裝置解決方案（Qualcomm AI On-Prem Appliance Solution）及高通AI推論套組（Qualcomm AI Inference Suite），可於專用本地硬體上執行生成式AI推論、電腦視覺等任務。透過這些創新解決方案，企業可在本地安全運行自定義或現成的AI應用，強化資料隱私保護，協助台灣新創加速實現智慧製造、零售、醫療等多元場域的生成式AI創新應用。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰表示：「高通致力推動AI在裝置上運行，並強化邊緣運算與行動平台，從行動裝置到工業場域，協助AI快速導入百工百業、帶動台灣智慧化升級、打造萬物智慧連結的未來。今年入圍團隊的提案兼具創意與商業潛力，涵蓋智慧零售、物聯網、智慧農業、法律科技等領域，展現台灣新創在技術整合與創新應用的堅強實，我們期待這10支隊伍在決賽與未來發展中持續突破，為QITC開創新局。」

高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人 Sudeepto Roy 表示：「邊緣AI與生成式AI的結合，為AI應用開啟高效、敏捷且彈性的全新可能，並在行動裝置上提供個人化體驗。台灣長年在全球科技與半導體產業扮演關鍵角色，亦是高通推動AI與邊緣運算的重要夥伴。我們見證歷屆QITC團隊積極導入高通多元技術與平台，並在各自擅長的領域推出AI創新應用，表現亮眼。我們將持續透過QITC與各項創新計畫，深耕在地合作、強化國際連結，攜手台灣生態系推動AI技術於產業深度應用，加速實現智慧、高效的多元社會。」

今年是高通連續第七年舉辦QITC，持續透過專業技術支援與資源，協助台灣新創釋放研發無限潛能。QITC也與國科會臺灣科技新創基地（TTA）、經濟部中小及新創企業署Startup Terrace、以及國家發展委員會推動的Startup Island TAIWAN等創新合作夥伴，攜手推動科研成果商業化、厚植創新實力，為台灣新創生態系注入長遠動能。至今已累計59支團隊透過QITC育成茁壯，其中更有10家獲邀加入高通全球商用生態系 Qualcomm® Advantage Network，成為其全球商用生態系的一員，躋身國際市場。

AI 生態 高通

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