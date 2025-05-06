高通台灣創新競賽入圍名單出爐 10家新創團隊綻放創新實力

高通技術公司於今（6日）日公布2025年「高通台灣創新競賽」（ QITC）入圍團隊名單。今年度QITC聚焦在邊緣AI領域，邀請台灣新創運用高通AI技術與平台，積極開發AI創新應用實例。從眾多參賽隊伍中脫穎而出的10支優秀新創，不僅展現技術實力，更專注於投入邊緣AI的實際應用開發，涵蓋智慧運輸與物聯網、生物科技、智慧醫療、科技教育、智慧農業、智慧零售與法律科技等多元垂直領域，展現台灣新創跨域整合與創新應用的強大潛力，進一步為台灣新創生態系注入強勁動能，持續推動資通訊產業升級與國際競爭力發展。

「高通台灣創新競賽」今年吸引許多優秀新創團隊熱烈響應，經評審團審慎遴選，最終由10家團隊脫穎而出，入圍名單如下（依公司名稱英文字母序）：Calyx（台灣百應生物科技）、CancerFree Biotech（精拓生技）、EndoSemio（安德斯醫學科技）、Legal Tech（律果科技）、MoBagel（行動貝果）、MOOVO MOBILITY（運點科技）、PAIA Technology（帕亞科技）、Speed 3D（啟雲科技）、Tricuss（十論科技）與Wellgen Medical（威捷生物醫學）。

10家入圍團隊皆可獲得1萬美元的入圍獎金，並參與由高通技術公司贊助的育成計畫，在為期6個月的育成期間，新創團隊將獲得技術支援、業師指導與諮詢、商業模式、智財權等策略培訓，以及實質的資金補助。另更有機會加入高通全球商用生態系、共同拓展全球AI商機。本屆決賽預計於年底舉行，將從10支入選隊伍中選出一支優勝與兩支優選團隊，並頒發總額高達30萬美元的決賽總獎金。

高通表示，邊緣AI是本屆徵選的核心焦點之一。高通秉持讓智慧運算無所不在的使命，持續引領產業生態系在創新浪潮中推出多元解決方案，加速AI於各行各業的實際應用。多年來，高通以強大運算能力的Snapdragon平台驅動手機、PC、汽車等行動裝置不斷創新，開創新一代AI體驗。近期亮相的高通全新品牌 Qualcomm Dragonwing™，專為工業與嵌入式物聯網、網絡和行動基礎設施等領域而生，整合高通在AI技術、高效能低功耗運算和卓越連接能力的技術優勢，廣泛支援智慧工廠、智慧零售等多元應用，協助新創與企業加速全球布局、強化生產力與競爭力。

高通表示，公司邁向成立40週年，始終致力於制定產業標準、推動關鍵技術發展，並攜手全球夥伴推動數位轉型。高通打造 Qualcomm AI Hub提供超過150個預先最佳化的AI模型，協助開發者將模型無縫整合至其應用程式中，不僅幫助台灣新創團隊縮短上市時間，更充分發揮裝置上AI的優勢。