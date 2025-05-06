快訊

前夫毀滅式爆料、3千張大尺度清涼照流出 汪小菲妻Mandy反擊了

秘密會議吃什麼？教宗選舉有哪些食物不准吃

半導體風雲／聯電、格芯合併真有賺頭？先看是誰在說媒

高通台灣創新競賽入圍名單出爐 10家新創團隊綻放創新實力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
第七屆QITC入圍團隊聚焦邊緣AI及AI PC的應用，導入高通AI技術與平台，為QITC揭開全新篇章。決賽將於年底舉行，遴選一支優勝及兩支優選團隊。圖／高通提供
第七屆QITC入圍團隊聚焦邊緣AI及AI PC的應用，導入高通AI技術與平台，為QITC揭開全新篇章。決賽將於年底舉行，遴選一支優勝及兩支優選團隊。圖／高通提供

高通技術公司於今（6日）日公布2025年「高通台灣創新競賽」（ QITC）入圍團隊名單。今年度QITC聚焦在邊緣AI領域，邀請台灣新創運用高通AI技術與平台，積極開發AI創新應用實例。從眾多參賽隊伍中脫穎而出的10支優秀新創，不僅展現技術實力，更專注於投入邊緣AI的實際應用開發，涵蓋智慧運輸與物聯網、生物科技、智慧醫療、科技教育、智慧農業、智慧零售與法律科技等多元垂直領域，展現台灣新創跨域整合與創新應用的強大潛力，進一步為台灣新創生態系注入強勁動能，持續推動資通訊產業升級與國際競爭力發展。

「高通台灣創新競賽」今年吸引許多優秀新創團隊熱烈響應，經評審團審慎遴選，最終由10家團隊脫穎而出，入圍名單如下（依公司名稱英文字母序）：Calyx（台灣百應生物科技）、CancerFree Biotech（精拓生技）、EndoSemio（安德斯醫學科技）、Legal Tech（律果科技）、MoBagel（行動貝果）、MOOVO MOBILITY（運點科技）、PAIA Technology（帕亞科技）、Speed 3D（啟雲科技）、Tricuss（十論科技）與Wellgen Medical（威捷生物醫學）。

10家入圍團隊皆可獲得1萬美元的入圍獎金，並參與由高通技術公司贊助的育成計畫，在為期6個月的育成期間，新創團隊將獲得技術支援、業師指導與諮詢、商業模式、智財權等策略培訓，以及實質的資金補助。另更有機會加入高通全球商用生態系、共同拓展全球AI商機。本屆決賽預計於年底舉行，將從10支入選隊伍中選出一支優勝與兩支優選團隊，並頒發總額高達30萬美元的決賽總獎金。

高通表示，邊緣AI是本屆徵選的核心焦點之一。高通秉持讓智慧運算無所不在的使命，持續引領產業生態系在創新浪潮中推出多元解決方案，加速AI於各行各業的實際應用。多年來，高通以強大運算能力的Snapdragon平台驅動手機、PC、汽車等行動裝置不斷創新，開創新一代AI體驗。近期亮相的高通全新品牌 Qualcomm Dragonwing™，專為工業與嵌入式物聯網、網絡和行動基礎設施等領域而生，整合高通在AI技術、高效能低功耗運算和卓越連接能力的技術優勢，廣泛支援智慧工廠、智慧零售等多元應用，協助新創與企業加速全球布局、強化生產力與競爭力。

高通表示，公司邁向成立40週年，始終致力於制定產業標準、推動關鍵技術發展，並攜手全球夥伴推動數位轉型。高通打造 Qualcomm AI Hub提供超過150個預先最佳化的AI模型，協助開發者將模型無縫整合至其應用程式中，不僅幫助台灣新創團隊縮短上市時間，更充分發揮裝置上AI的優勢。

AI 生態 高通

延伸閱讀

台業者出席選擇美國投資高峰會 會晤麻州官員

緯穎赴美建廠 洪麗寗上火線揭：以自動化降低勞動力成本

為求生存大腦會主動刪記憶！長庚大學團隊研究躍上國際

賴苡任感謝四叉貓贊助近6萬 「民進黨也要罷免吳思瑤」

相關新聞

鴻海營收 衝出最強4月…預估本季業績向上

鴻海昨（5）日公布4月合併營收為6,413.66億元，為歷年最強的4月，月增16.16%，也比去年同期成長25.54%，...

高通台灣創新競賽入圍名單出爐 10家新創團隊綻放創新實力

高通技術公司於今（6日）日公布2025年「高通台灣創新競賽」（ QITC）入圍團隊名單。今年度QITC聚焦在邊緣AI領域...

今年高通台灣創新競賽 聚焦邊緣AI技術與應用

高通技術公司於今（6）日公布2025年「高通台灣創新競賽」（ QITC）入圍團隊名單。今年度QITC聚焦在邊緣AI領域，...

緯穎赴美建廠 洪麗寗上火線揭：以自動化降低勞動力成本

伺服器組裝大廠緯穎（6669）為因應美國關稅戰和AI伺服器需求，經董事會同意通過將斥資19.21億元購入德州的土地與建物...

緯穎洪麗寗喊「人人都需散熱」 重申：商機每2年漲3倍

緯穎（6669）董事長暨策略長洪麗寗6日指出，最近很多人都在講水冷，也有許多大廠推出有關的產品，但其實這個部分的技術門檻...

台北國際電腦首場論壇先暖身 彭双浪：AI正進入關鍵轉折

台北國際電腦前首場論壇「AI NEXT Forum」率先為COMPUTEX 2025暖身先揭開序幕。台北市電腦公會理事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。