AI 產品營收年增四成 意藍科技預計5月下旬掛牌

台灣指標網路輿情分析及AI智能搜尋業者意藍資訊（6925）將於5月7日舉辦上櫃前業績發表會，專精於AI語意分析、搜尋引擎與商業數據分析等尖端軟體技術，並擁有巨量、多樣化的智能數據，以SaaS（軟體即服務）訂閱制提供各式高品質AI應用服務；隨著企業部署AI之需求持續擴大，營運動能看好，預計5月下旬正式掛牌上櫃，目前興櫃參考價為67.2元。

意藍資訊主要以雲端服務為主，目前雲端訂閱制服務營收占比逾九成、客戶續約率超過85%，毛利率亦逾八成，展現穩健且具成長性的商業模式。2024年營收1.83億元、年增11.1%；毛利率81.29%、年增1.34個百分點；每股純益0.8元，今年則可望再創佳績。

意藍旗下主力產品「OpView社群口碑資料庫」為國內最大的社群輿情分析平台，合計觀測超過21萬個頻道，包括社群網站、討論區、新聞、部落格等，並透過AI智能語意分析與專利搜尋技術，24小時不間斷爬文，自百億筆中文字中挖掘社群Insight，助客戶即時掌握輿情與市場脈動，廣泛應用於行銷、公關、公共議題追蹤與學術研究等領域。

而近年隨著AI技術快速發展，意藍也積極拓展多元AI解決方案，除了既有的雲端數據服務外，推出新一代「AI Search智能搜尋」系列產品，快速回應市場與客戶需求。相關產品占2024年營收比重達17.6%，年增逾40%，成長動能強勁。

其中「AI Search for KM新一代GenAI知識管理工作平台」以大型語言模型（LLM）與檢索增強生成（RAG）技術為核心，具備多格式文件支援、嚴謹權限控管、全文檢索與對話式Q&A功能，並可靈活部署於雲端或地端，滿足企業資訊安全控管與應用需求，目前已導入多家政府機構、研究機構、金融產業等指標客戶，且隨著企業對專屬AI工具及特定語境理解的需求持續升溫，展現出新興應用市場的高度潛力。