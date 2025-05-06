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群電首季每股純益1.01元 看好本季獲利回升

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

群電（6412）6日公布第1季每股純益（EPS）1.01元。公司表示，第2季在急單及新產品挹注下，營收動能與產品組合預期將同步改善，整體營運及獲利可望顯著回溫。

群電第1季營收84.42億元，年增4.9%。由於毛利率受產品組合不利及泰國新廠學習曲線影響呈現下滑，營業淨利5.75億元，年減26.6%。受到金融資產未實現評價損失造成業外虧損所致，稅後淨利4.03億元，年減40.8%，每股純益1.01元。

群電同時公布4月合併營收29.92億元，年增14.7%。累計今年前四月營收114.34億元，年增7.3%。

展望本季，公司指出，因應90天的寬限期，部分客戶輸美急單需求湧現，加上高階電競筆電、伺服器/High Power、以及衛星等新電源產品出貨在即，營運有望揮別第1季谷底。

同時，智慧低碳解決方案有40億元以上的專案在手，第2季相關營收認列將比上季成長三至四成。整體而言，群電第2季營收有望逐月往上，在多項高值產品帶動下，營收有望雙位數季增，產品組合也將較上季明顯優化，進一步強化獲利表現。

營收 群電

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