AWS 資料中心將啟動？21日攜手 Computex 舉辦論壇

台灣的聯電與美國格芯（Global Foundries）合併傳言不斷，這件事，其實一直都有人在探索其可能性，但近來有些條件漸趨成熟的味道。聯電與格芯都是半導體晶圓代工廠，按照科技產業調研機構TrendForce的2024年第四季「全球十大晶圓代工業者營收排行」統計，聯電的市占率是4.7%，格芯是4.6%，排名分列第四、五名。兩家合併有何目的？是誰想促成？為何此時浮上檯面？

2025-05-06 10:00