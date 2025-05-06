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AWS 資料中心將啟動？21日攜手 Computex 舉辦論壇

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Amazon AWS去年6月宣布將在台灣打造資料中心「AWS 亞太（台北）區域」，6日宣布，將於2025年中正式啟用，為此，AWS與Computex（台北國際電腦展）攜手，將在5月21日舉辦以「台灣智造 · 雲端關鍵」為主軸之「從區域到全球：亞馬遜創新戰略發布會」。據傳，府院重視相關計畫，也將有官方高層出席。

AWS今年也是睽違多年後，第二度參加Computex活動，將匯聚全球頂尖專家，展示亞馬遜集團如何運用AWS在 AI、晶片、機器人、太空、無人載具與低軌衛星通訊科技等不同前瞻領域的創新形塑全球產業新生態系，提出與臺灣產、官、學合作創新國際發展的戰略，掌握全球崛起的新世代產業新商機。

AWS表示，將透過跨領域的科技盛會，展現AWS助力台灣企業接軌國際，並攜手台灣產業鏈，在AI、半導體及先進製造等關鍵領域建立無可取代的全球競爭優勢，攜手打造新世代科技創新生態系，加速推動台灣產業躍升新局。

亞馬遜 新生 生態

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