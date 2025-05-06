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趨勢科技結合AWS與NVIDIA 提供 AI驅動的威脅偵測

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

趨勢科技6日發表專為大規模導入AI的企業而設計的最新AI驅動威脅偵測技術，其結合了趨勢科技的資安專業、NVIDIA（輝達）的加速運算與NVIDIA AI Enterprise軟體，利用AWS基礎架構來支援可擴充的企業部署環境。

這套解決方案是為協助企業在不犧牲效能或彈性的狀況下，保護AI驅動的工作負載與業務流程而生。隨著企業對AI的部署逐漸擴大，從生成式AI （GenAI）到代理式AI （agentic AI），新的攻擊面也開始出現，包括：資料竊取、暗中破壞，以及營運中斷的威脅。

為防範這些威脅，趨勢科技推出新的AI偵測模型，採用NVIDIA AI Enterprise當中的NVIDIA Morpheus AI框架，並部署在可擴充又高效能AWS雲端基礎架構上。AWS提供了全球可用性、整合式安全性，以及符合法規的架構；NVIDIA則提供了先進的AI框架以及符合需求的運算效能，能快速與精確的執行這些模型。

趨勢科技營運長Kevin Simzer表示：AI正在重塑企業的樣貌，所以資安也必須跟著快速進化，趨勢正在召集雲端及AI領域的頂尖夥伴來提供真正與眾不同的解決方案。「AWS安全而強韌的基礎架構，能提供我們所需的規模、效能及全球可用性來滿足今日企業隨時保持營運的需求，讓客戶從容地更快偵測及回應威脅」。

AWS技術合作夥伴總經理Chris Grusz指出，趨勢科技平台是建立在AWS雲端原生基礎架構的基礎上，能充分發揮NVIDIA AI軟體與加速運算的優勢，提供可擴充、低延遲的威脅偵測。憑藉著 AWS的全球可用性與整合式服務，趨勢科技就能安全地處理大量監測資料、隨時調整偵測模型來因應不斷演變的威脅、支援全球各地的客戶，同時還能加速實現價值。

AI NVIDIA 趨勢科技

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