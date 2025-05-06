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Appier與新收購 AdCreative.ai 擴大AI行銷科技

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

AI原生廣告行銷科技業者Appier（沛星互動科技）今年初完成法國生成式AI新創AdCreative.ai併購計畫，雙方產品整合，並開始亞太巡迴產品發表，首站6日於台北登場。AdCreative.ai正式加入Appier廣告雲、個人化雲與數據雲三大AI企業產品陣容，有效協助品牌與企業在行銷領域運用數據與創意，更聰明、更快速、更有效地解決行銷規模化與ROI（投資報酬率）導向的雙重挑戰，加速實現廣告行銷流程的智慧化轉型。

根據IDC最新研究，亞太地區正快速投資AI與生成式AI，涵蓋軟體、服務與硬體，預計至2028年投資將達1,750億美元，生成式AI投資將突破545億美元，年均複合成長率（CAGR）高達59.2%。2025年為AI應用層價值釋放的關鍵時刻，Appier看準生成式AI為廣告行銷帶來質變，Appier將生成式AI全面整合進三大產品線，並獲得超過五成客戶採用，今年迎來AdCreative.ai加入，將其創意生成的能量，與現有產品全面整合。

AdCreative.ai透過自行發展的專有AI模型，提供創意分析、AI影片廣告與圖像生成等核心功能，協助品牌快速產出高成效行銷廣告創意素材，提升ROI，在全球已累積超過300萬品牌與廣告主使用，生成超過10億筆創意素材。依據Appier實際經驗，台灣市場率先導入的品牌，創意素材製作時間縮減三倍，提升了高達2倍的ROI，廣告行銷產業在過去12個月中的變化，甚至遠超過去12年的總和。

Appier攜手AdCreative.ai，與旗下三大AI產品線：廣告雲、個人化雲與數據雲整合，打造從數據洞察到創意生成，再回到數據決策的一站式行銷模式，幫助品牌即時應對市場變化與消費者需求。首先，在注意力分散的市場中，「可試玩廣告」成為遊戲等D2C品牌突圍關鍵，相較傳統素材，新的互動式廣告可提升32%品牌記憶度，帶來高達20倍的獲客效益。過去這類產品製作期長達數周，現在只要上傳遊戲影片至AdCreative.ai，便可在一小時內自動生成素材，並透過Appier廣告雲精準投放與即時優化，實現創意與成效的雙重突破。

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