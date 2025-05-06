緯穎赴美建廠 洪麗寗上火線揭：以自動化降低勞動力成本

伺服器組裝大廠緯穎（6669）為因應美國關稅戰和AI伺服器需求，經董事會同意通過將斥資19.21億元購入德州的土地與建物，在提升營運韌性的同時，也提供客戶更多的選擇。針對美國市場的政策變遷，緯穎董事長暨策略長洪麗寗6日坦言，「其實我們在墨西哥已經做了10年了，面對關稅緯穎從年初就已經有所規劃，而目前公司計劃在美墨邊界建立新的工廠，並為了適應日益嚴格的關稅環境，持續調整整體的供應鏈策略，而為因應較高的勞動力成本，團隊則將透過自動化技術解決」。

緯穎為緯創集團旗下專注於伺服器製造企業，近期表現亮眼，尤其在AI伺服器和雲端資料中心基礎設施市場展現強勁增長動能。而根據緯穎日前公告內容顯示，團隊旗下美國子公司將以19.21億元，取得德州的土地和建物，而該土地與建物主要是位於美墨邊境的埃爾帕索市索科羅，交易單位約39.2萬平方英尺，每平方英尺交易價格為151.82美元。而董事會也於2月底拍板赴德州設廠，增資美國子公司WYMUS 3億美元（約新台幣90.23億元）預計總投資金額將近百億元。

面對緯穎的全球布局，洪麗寗透露，團隊自從COVID-19爆發以來，就已決定實施去中國化，並將旗下工廠從中國大陸轉移至馬來西亞的羅福州，以應對當時的供應鏈需求。此外，緯穎也已在當地建立了至少兩座全新的工廠，並計劃擴展資料中心的建設，從四年前的零基地，增至目前運營中的29個資料中心和多個正在建設中的項目。而面對全球市場的競爭，團隊也透過改變其生產基地與技術投資，旨在提升全球市場競爭力，並在不斷變化的經濟與科技環境中，維持穩定的增長。