台南投資會報列管達4,000億元 黃偉哲：加速審查助業者進駐

台南市政府5日召開重大投資會報，由黃偉哲市長主持，檢討各項重大投資案件進度，橫向協調各相關局處，掌握審查、發照等進度，加速行政審查作業，協助廠商落實投資。總計目前列管2億元以上重大投資案95案，列管投資額超過4,000億元，較112年第一次投資會報以來，成長1,200多億，可見台南投資環境日漸獲企業肯定。

黃偉哲市長表示，因應美國關稅帶來的國際供應鏈重組，台灣成為國際大廠移轉工廠與台商回流的重要國家，台南積極解決廠商在水電、用地與人才的需求，也要求經發局在投資會報列管七股科工區等產業園區開發進度，整合中央部會管轄的工業區資源，媒合廠商尋找合適投資地點。對於受關稅影響的中小微型企業，市府也已在溪北與溪南成立專案辦公室，並以輔導團主動協助企業對接中央資源。

經發局張婷媛局長指出，自市長上任以來已完成投資115案、落實投資額約1,852億元。在本次投資會議中有2案已完成投資共12億元。其中一案是聲寶公司，以生產冰箱、空調、洗衣機等產品為主，聲寶也將結合一期廠區與研發大樓的能量，擴大國產智慧家電產線。另一案是昭盈交通公司，1996年在仁德區成立，主要協助各大連鎖通路的商品轉運配送，本次擴大冷鏈運輸倉儲物流量能，並結合智慧化設備精準控制溫度，落實國家節能政策。

張局長也表示，本次投資會報增列半導體設備供應商，與醫療、車用配件相關業者，既有的IC設計、記憶體、半導體研發等業者的投資進度，也在穩定推動中，歡迎國內外優質企業到臺南投資，詳情可洽招商投資單一窗口服務專線0800-067-795。