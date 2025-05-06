義隆4月營收年月雙增 法人對全年展望暫維持中性

義隆（2458）公布4月營收為月增5.1%、年增1.4%，累計前四月營收年增0.7%，符合市場預估；法人機構表示，義隆主要營收來源為觸控相關產品，各大研調機構皆表示今年的NB出貨量將會年增，加上AI PC的滲透率提高，皆有助於義隆的營運，但因關稅議題，下半年營運展望審慎，因此，對後市展望維持中立。

法人機構表示，受惠美國暫時豁免筆電等電子產品關稅，目前處於關稅空窗期，客戶出貨動能增強，不過，由於下半年關稅政策尚未明朗，整體供應鏈的生產與備貨策略仍須審慎評估。

以義隆自身產品來看，IC產品從下單、投片到出貨約需二至三個月，模組產品則需約四個月，考量品牌客戶若打算因應下半年可能調漲的稅率，需加速部署。原本公司已規劃針對微軟Windows 10停產所帶動的商用換機潮，進行庫存備貨，但目前因政策未明，加上過往疫情期間已建立相對健康的庫存管理，現階段備貨態度轉趨保守，不會像先前那樣積極。不過，整體庫存天數仍低於疫情前水準，將視需求逐步補充。