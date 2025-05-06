彭双浪：政府應引導升級轉型 產業面對台幣升值與關稅挑戰加速布局

面板廠友達光電（2409）董事長暨台北電腦公會（TCA）理事長彭双浪6日於 AI Next Forum 受訪時表示，近期新台幣兌美元升值幅度急遽，短短半個月已逼近10%，恐將對台灣出口導向的GDP與產業獲利能力造成壓力。他呼籲匯率政策應維持穩定，給產業足夠時間調整。

彭双浪表示，台幣升值雖顯示經濟體質穩健，但升值速度過快將使本已不高的企業獲利進一步遭到擠壓，進而衝擊整體產業表現。他建議升值節奏應趨緩，讓業界有時間應變。

針對電子科技產業，彭理事長指出，由於多數進出口交易以美元計價，短期內風險相對可控，加上企業普遍已有避險機制。然而，在升值速度過快的情況下，仍可能導致短期資金調度與規劃出現困難。

此外，彭双浪也提到，美中關稅議題尚未明朗，尤其針對3C與電子產品的潛在稅負變化，廠商需審慎應對。他透露，許多企業雖密切關注，但並不因此調整長期策略，而是加速提升全球布局與供應鏈分散能力，以強化應變彈性。

彭理事長強調，面對地緣政治與產業升級壓力，台灣不再適合依賴勞力與能源密集產業，應趁此次升值契機，加速轉型至高附加價值的AI應用與智慧製造。他回顧30多年前的升值經驗指出，當年升值反而促成高科技產業蓬勃發展，如今政府應再度扮演引導角色，引領企業思考下一階段的成長方向。