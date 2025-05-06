中華電攜智易布局無線網路、資安 奠定AI智慧家庭基礎

中華電信（2412）HiNet今年邁向30周年，網通大廠智易（3596）是中華電信重要供應商，近年雙方攜手布局無線網路、智慧家庭以及資安防護，目前「Wi-Fi 全屋通」解決方案累積用戶達數百萬，雙方合作開發網路管理系統，可即時分析網路狀況，為後續AI智慧家庭網路建立良好基礎。

多年來，智易科技深耕於中華電信的無線網路優化及智慧家庭解決方案領域，持續推動台灣數位家庭的進化。

中華電信執行副總黃志雄表示，智易科技為提供全屋通設備之優良廠家之一，雙方在產品品質，技術及維運上精進，提供國人驚艷的無線網路體驗，在中華電信穩定的網路基礎上，進一步拓展多元化的智慧生活應用，為用戶帶來更便捷、更智慧的數位體驗。 HiNet30周年，中華電信期與各合作夥伴續提供國人最優質、最先進的寬頻網路服務，共創台灣高效網路新紀元。

智易科技總經理曾釗鵬表示，「面對中華電信在提升無線覆蓋與家庭網路效能上的高度需求，智易科技憑藉多年於國際市場在 Mesh 網狀網路的技術與實務經驗，進一步強化雙方夥伴關係，展現我們推動創新、引領無線技術發展的決心」。

智易指出，透過雙方針對台灣在地使用情境的反覆調整與高度整合，中華電信也成功推出「Wi-Fi 全屋通」解決方案。該服務目前已累積超過數百萬用戶，穩居台灣家庭無線網路市場的領導地位。

此外，智易表示，不僅提供標準化的無線設備，更專注於客製化服務，協助中華電信建構高效的網狀（Mesh）連網，將優質的上網環境帶入家庭。智易與中華電信共同開發強大的網路管理系統，能夠即時分析網路狀況，快速解決用戶家中到服務網路端到端的上網問題，提升用戶體驗，並為後續AI智慧家庭網路建立良好基礎。

此外，雙方合作開發專屬用戶手機應用程式（APP），讓用戶掌握家中連網狀況，同時大幅簡化無線網狀設備的安裝流程，提高部署效率。

面對日益嚴峻的資安挑戰，智易表示，主動配合中華電信對HiNet無線上網服務的資安測試，將嚴謹的資安防護機制融入Mesh AP設備設計與部署中。用戶在享受高速無線連線的同時，也能擁有安心且受保障的數位環境。

智易指出，積極響應中華電信「淨零排放」的永續發展目標，並以實際行動支持企業邁向低碳節能之轉型。其推出的WiFi 6 Mesh AP（型號 WG620443-TC）成為中華電信家用無線設備中首款獲得環境部碳足跡標籤認證的產品，不僅代表智易科技在綠色科技領域的領導地位，也為台灣家庭用戶帶來更節能、更環保的無線網路選擇。

展望未來，智易表示，以深厚技術實力與前瞻創新思維，持續推動台灣無線網路產業升級，從Mesh網狀網路的普及、智慧家庭應用拓展，到資安與永續發展的全面落實，與中華電信攜手打造更高效、安全與環保的數位生活新樣貌。未來，智易科技將持續秉持專業精神與創新動能，不僅深耕台灣市場，更放眼全球，為智慧生活應用貢獻更多價值。