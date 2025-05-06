HiNet邁向30年！中華電董座簡志誠：連接世界 迎向AI新紀元

中華電信（2412）今年邁向HiNet 30周年，6日舉辦「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會，中華電信董事長簡志誠強調，HiNet 30周年，30年如一日，十分韌性、十分智慧，未來持續推動寬頻上網傳輸速度及普及，引領台灣寬頻上網持續發光發熱。

中華電信HiNet自1995年開放商用營運，從數據機撥接、ADSL到光纖高速上網的便捷世代，穩步推動台灣寬頻環境的演進。30年來，中華電信持續致力網路建設並融合「海地星空」架構完善網路韌性，近年更積極推出高速雙向對稱頻寬提升線上遊戲、視訊直播等傳輸速度，期能打造全球互通、充滿溫度的數位世界。值此HiNet成立30周年之際，中華電信舉辦「迎接高速上網 邁向AI智慧科技新世代」研討會。

董事長簡志誠表示，中華電信HiNet從1995年推出以來到2025年，30而立，30年來把網路建起來，讓個人、家庭、企業通向全世界，把世界變成平的，HiNet 30年如一日，分成「三個十」來闡述，「第一個十」是十年如一日，從撥接開始，到ADSL到現在的光纖化，傳輸速度從Kbps、Mbps，現在已經跨向Gbps的「G世代」，已經是數百G，未來還有更高速度服務推出，在台灣網路涵蓋率超過90%，客戶近400萬戶，30年如一日，把品質及上網服務做到極致。

此外簡志誠指出，第二個十是中華電信HiNet「十足韌性」，從海纜、光纖、行動網路、微波、衛星（低軌、中軌、高軌），組成「海地星空」，不管在氣候變遷、兩岸地域政治問題都可以持續提供上網服務。

簡志誠表示，第三個十是「十分智慧」，今年AI啟動，生成式AI也將啟動創新，中華電信近年也推出多種智慧服務，包含Hami Video、資安產品像是防駭守門員等智慧應用，30年如一日，未來將持續提升涵蓋品質、提升速度、提升網路速度，更具韌性、更智慧化。

此外，簡志誠認為，網路是縮短城鄉差距很重要的關鍵，透過HiNet提供寬頻上網，縮短數位落差，讓偏鄉網路涵蓋提升，也不會也學習及經營上的落差，同時落實碳足跡認證。

簡志誠表示，HiNet 30年來，見證從撥接到光纖，個人及家戶從沒有上網，到連接全世界家戶從沒有上網到連接全世界，企業透過網路，在全球營運，更搭上全球商機，30年後的今天，HiNet持續邁向未來，要成為「為愛前行的光」，引導大家繼續連接全世界，廣大的用戶透過連結網路，創造精彩生活及精彩業務，未來將持續帶領台灣寬頻上網繼續發光發熱。

數發部次長葉寧指出，中華電信近年持續推動「韌性通訊」、「數位平權」、「寬頻即人權」、「Anywhere Anytime」。葉寧更舉例表示，中華電信於太平島設置衛星服務，實測傳輸速度達25 Mbps，相較過去提升3.9倍，這不僅是戰備用途，更希望讓駐島官兵能「像正常人一樣生活」，擁有數位連線權利，真正落實數位平權。

葉寧表示，中華電信積極進行多元網路布局策略，從海底電纜到太空衛星，打造全國性多元備援網路結構，同時在「數位力即國力」，網路連線讓我們不被世界遺忘，寬頻接取不僅是人民數位生活的「決定性因素」，持續接入網路，「台灣與台灣人民就不會從數位地圖上消失」，這是國家在數位國力上的重要象徵，未來數發部將持續透過法規鬆綁、政策工具支持，協助中華電信與其他電信商建設網路、推動數位轉型。

NCC委員王怡惠指出，中華電信近年持續投入寬頻建設，從ADSL到光纖網路，根據統計台灣有線上網寬頻用戶720萬，更有超過六成是光纖用戶，也代表從企業投資、到供給端、到民眾需求環境，已經產生很大變化，也是帶動數位經濟發展的重要基礎。