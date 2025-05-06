「小輝達」Astera Labs加速量產 PCIe 6 獲這4台廠助攻

素有「小輝達」之稱的AI伺服器超速傳輸介面連接解決方案供應商Astera Labs（ALAB）近日宣布，旗下連接器產品PCIe 6 正在加速生產，而該產品主要以「齒輪箱連線解決方案以及結構交換機、重新計時器和有源電纜模組」為特色，該產品可藉由光學介質來連線，預估將可為AI（人工智慧）市場提供更大的人工智慧機架規模距離選擇性。而ALAB也透露，此次團隊除與超微（AMD）、Keysight、美光、三星、Teledyne LeCroy等大廠聯手，還獲得了英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）及緯穎（6669）在內的4家台廠助力，吸引市場關注。

根據團隊公布資料顯示，PCIe 6連接器是由Astera Labs進行主力開發、並為彌合了最新PCIe 6裝置和現有PCIe 5生態系統之間的效能差距，重金打造出的首款「智慧變速解決方案」，而該產品能有效的改善「混合發電系統中效能下降」的挑戰，同時能確實的為下一代AI人工智慧平臺的建置進行加速，而PCIe 6技術對於提供保持最新GPU充分利用人工智慧工作負載的最大擴充套件所需的高頻寬、低延遲互連至關重要。

事實上，Astera Labs 打造的PCIe 6專用矽、模組和電路板組合，已經開始在多個多樣化的AI平臺上正式的投入生產，而這些平臺也準備與領先的超大規模客戶一起部署在真實系統中。其中，四家主力台廠包括英業達、廣達旗下雲達、緯創及緯穎。團隊透露，該產品組合將為市場提供更大的人工智慧機架規模距離選擇性。並且能確保先進的「人工智慧加速器」和「GPU」以最高效率執行。隨著PCIe 6逐步擴大量產，這四大台廠預估也將隨著受惠，並有望攜手搶攻 AI 伺服器市場，持續擴大市場商機。

英業達電腦事業群總經理林書如表示，人工智慧和以資料為中心的工作負載的指數增長正在推動對具有超高頻寬和低延遲互連的伺服器平臺的需求。 PCIe 6在提供客戶所需的效能方面發揮了重要作用，強大的生態系統協作對於跟上市場需求至關重要。 Astera Labs是一個值得信賴的合作伙伴，其PCIe專業知識和創新的連線解決方案加速了Inventec針對人工智慧基礎設施最佳化的下一代平臺的開發。

雲達總經理楊麒令表示，在廣達，「我們專注於構建高效能伺服器，以大規模為人工智慧和機器學習工作負載提供動力。 PCIe 6是資料中心部署所需的頻寬和延遲改進的關鍵推動因素。而Astera Labs經過驗證的PCIe連線產品組合和工程專業知識有助於確保我們的平臺提供雲客戶所需的最高效能和互操作性」。

緯創企業暨網通產品事業群總經理林建良表示，高速、可靠的PCIe連線是Wistron為人工智慧和資料密集型計算設計的伺服器平臺的基石。Astera Labs帶來了關鍵的領域專業知識和全面的產品組合，增強了互操作性並簡化了高階連線功能的整合。「而我們正在共同幫助客戶部署強大、可擴充套件的下一代基礎設施，以滿足人工智慧工作負載日益增長的需求」。

緯穎副總經理謝昇政表示，隨著人工智慧工作負載將資料中心基礎設施推到極限，PCIe Gen6對於大規模保持吞吐量和利用率變得至關重要。緯穎旗下的Wiwynn高階伺服器和儲存平臺受益於高效能、可互操作的連線，「Astera Labs是幫助我們滿足這些需求的親密合作伙伴。他們對PCIe和端到端連線產品組合的深入瞭解使我們能夠加快下一代人工智慧解決方案的部署」。