42年老牌研華拚轉型 直播馬拉松＋軟體打造AI護城河

研華（2395）宣布要認真做軟體，更將在Computex展期舉辦24場直播？研華宣布加大軟體布局，推出AI Agent，並廣邀高通、NVIDIA、聯發科（2454）等晶片商合作，董事長劉克振指出，無懼關稅、匯率可能影響獲利，研華布局邊緣運算5大產業，除自有300人軟體團隊，還將攜手印度1.5萬人軟體公司 ，用軟體加值建立研華產品服務的護城河。

研華是42年老牌工業電腦品牌大廠，看好AI邊緣運算契機，宣傳新品牌願景「邊緣運算＋AI Agent+智能整合」，暌違12年重返Computex，並且是同時承租一館與二館兩大展區攤位，更在其中設立10坪大直播間，以每日6場、共24場的直播馬拉松進行推廣，展期間更舉行760人主題論壇，廣邀合作伙伴及KOL演講，透過Youtube、抖音、BiliBili等直播平台向全球放送研華策略。

「研華會大力道做直播，以前對此很陌生，但現在會全力運用YouTube直播作為廣播平台。」劉克振指出，他現在每天晚上要看一～兩小時YouTube，他認為YouTube把天下知識都蒐羅在裡面，變得很厲害，研華此次Computex論壇及直播將同步於逾20個平台播放。

除了行銷模式全面翻新，研華也從純硬體公司跨入軟硬整合，並廣邀工業電腦硬體同業合作。「我呼籲硬體與銷售可獨立進行，但軟體平台應共用、整合資源。」劉克振指出，研華投入軟體研發7~8年，現在軟體一部分免費，一部分訂閱制，研華很樂於跟同業共享軟體平台，台灣要做出一套國際化工業電腦軟體平台已不容易，很難各做各的出現十幾家平台軟體業者。

為了發展邊緣AI，研華將加大力道跟更多晶片、軟體、系統整合商伙伴合作，呼籲工業電腦同業在軟體面化競爭為合作，更宣布跟擁有1.5萬工程師的印度超大型軟體公司 Nagarro合作，將部分AI軟體委託伙伴開發，另外2019年也入股視覺AI軟體新創偲倢科技（Spingence），研華持股40%。

劉克振指出，過去推動的工廠自動化，結合大語言模型LLM，將讓邊緣運算更智能化，研華將進入全新經營模式：研華的硬體產品，透過AI Agent居中，向外串連大語言模型，將會創造出更智慧化的AI邊緣運算應用方案，但如何串連軟硬體，讓智慧製造、智慧能源、智慧城市及零售、智慧醫療及邊緣智能5大產業能順利串連，並且智能化。

要讓工業電腦從自動化升級為智能化，研華有三階段行動，第一階段是開發更多X86平台以外算力裝置，包括Arm或GPU硬體，根據不同晶片開發不同容器（Container； 應用軟體所需相關軟體套件），第二階段是開發各式API，第三階段是開發更多垂直產業應用，目標是讓研華產品軟硬整合且平台化。

劉克振坦言，第一跟第二階段開發的軟體都不收費，因為一旦收費，硬體需求就會下降，類似NVIDIA投入開發的CUDA平台一樣，以協助硬體銷售為目的。

而各種產業平台要跟外部的大語言模型串連，為保護企業資安，中間必須有一個AI Agent，既瞭解該行業專業知識，又能做數據隔離，保障企業主商業機密，目前研華正在積極投入相關AI Agent研發，目前研華已經開發智慧能源AI Agent，並投入智慧製造AI Agent研發。

劉克振表示，要讓5大垂直產業都智能化，光靠研華本身300多人軟體團隊（全公司近9,000人）還不夠，他舉例，智慧工廠要針對一個一個設備開發容器，但光是SMT日本機台的數據讀取就面臨挑戰，目前還在跟日本原廠協商中，故AI Agent要能掌握工廠24條SMT產線數據並做優化決策，難度不小，更遑論要全面在5大垂直應用場域落地，勢必要靠外部軟體團隊及第三方開發的AI Agent合作。