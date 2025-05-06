電腦展首場活動來了！11大咖領銜開講 共探AI生態系未來

台北國際電腦展（COMPUTEX）5月將於南港展覽館登場，而作為主辦單位之一的台北市電腦公會，6日將在台北漢來飯店辦理首場系列論壇「AI NEXT FORUM」，活動邀請英特爾、Amazon Web Services（AWS）、緯穎（6669）、麥肯錫、資策會、研華（2395）、華碩（2357）、雙鴻（3324）、台達等11位來自海內外科技大廠的公司代表出席，屆時現場將以「AI生態系」為題進行深度討論，共同摸索市場實際所需，以及不同產業需求的角度，帶來精彩的分享。

電腦公會指出，屆時將由電腦公會理事長彭双浪負責開場致詞，會中也邀請多位企業代表齊聚，包括和碩（4938）董事長童子賢、AWS台灣暨香港總經理王定愷、緯穎董事長暨策略長洪麗寗等大咖親自到場助陣，現場也將以「AI生態系的關鍵時刻」為主軸，逐一就「企業AI轉型策略、AI生態系建置與AI伺服器商機」等面向進行深度討論，實際為台廠企業化解在AI 2.0時代裡，企業將面臨的各種困境及挑戰。

據悉，緯穎多年來秉持「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景，致力於為客戶提供最佳化整體使用成本以及優化工作負載和能源利用的IT解決方案。根據緯穎公告的3月營收表現顯示，其單月合併營收達到866.32億元，受惠AI伺服器及通用伺服器動能同步強勁，加上客戶為避免關稅不確定因素影響，積極拉貨，使營收月增86.2%，年增幅更達226.74%，飆新高。也帶動第1季合併營收衝上1,706.55億元，季增47.61%，年增145.09%，連續兩季站穩千億元大關，再創新高。