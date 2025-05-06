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若台幣匯價升勢不變…台積電業績 恐探財測低標

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
台積電。路透
台積電。路透

新台幣昨（5）日開盤又狂升，閃見29字頭，收30.145元，勁揚9.19角。法人分析，新台幣對美元急速升值，台積電本季美元財測若要超標難度大增，若至季底新台幣升值趨勢不變，甚至可能僅接近低標。

台積電昨天股價收938元，下跌12元，外資買超1.36萬餘張。依據台積電4月法說會上釋出展望，台積電在美元兌新台幣32.5假設下，預估今年第2季美元營收介於284-292億美元，平均值季增近約13%。

不過，近期美元對新台幣來到29字頭附近，已較台積先前的假設出現落差9.2%的落差，昨天收盤數據也落差7.2%。

依台積電年報揭露，幾乎所有營收皆為美元計價，且超過一半以上的資本支出係以非新台幣支付，主要為美元、歐元以及日圓。因此，新台幣對這些貨幣的任何重大不利波動，尤其是美元對新台幣走弱，對台積公司以新台幣表達之營收及獲利可能造成不利影響。

針對匯率變動影響，台積年報有關財務風險說明：「美元對新台幣每貶值1%，會造成台積公司營業利益率下降0.4個百分點。」

法人分析，若從當前匯率來看，光是5月初目前匯率來看，新台幣強勢升值，將使台積美元營收轉換出現大幅差異，若短期升值趨勢不變，以目前匯率，初估台積美元營收轉換新台幣，將出現700至約864億元的高低標落差，新台幣營收變動不影響原先台積美元財測區間，不過，新台幣匯率狂升，將使台積美元營收超越高標難度大增。

法人預期，台幣匯率狂升，估計對台積影響較大會是在營業利益率，實際結算數字仍依季底匯率而定。

此外，法人出具報告分析，從過往十年來看，新台幣過去呈現升值趨勢，至少六年期間半導體大廠普遍未有匯損，主要匯損衝擊預期會是外銷導向的品牌廠、工具機等零組件廠商，半導體大廠毛利率與不可替代性仍可應對外部不可控制的匯率風險，若細分半導體，以矽智財廠商受匯率影響在半導體族群內最大且直接。

台幣匯率

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