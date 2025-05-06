監視器面板漲幅可能收斂

電視面板面臨下游砍價之際，中小尺寸IT用面板市況同受壓抑。

集邦科技研究副總范博毓表示，監視器面板5月相關需求仍受惠於關稅議題的發酵，維持較為強勁的拉貨動能，因此面板價格仍有機會維持上漲態勢。受到第2季後電視面板需求走弱影響，電視面板價格開始步入持平趨勢下，可能也對監視器用面板價格漲勢帶來影響，預估5月的漲幅可能會有開始收斂的趨勢。

范博毓指出，就目前觀察，Open Cell面板預估5月上漲0.2美元。而以面板模組來看，21.5吋與27吋估上漲0.1美元，23.8吋因為需求較強，估上漲0.2美元。

筆電用面板方面，范博毓認為，5月雖然有關稅相關議題持續發酵帶動，但因為品牌客戶在東南亞生產據點的布局程度不一，以90天的豁免期限來看，短期整體產能可以快速提升的空間並不多，近期對NB面板需求的拉貨動能並未快速拉高，仍然維持正常節奏。

而面板廠擔心豁免期限過後需求急凍的可能性，因此在爭取客戶訂單上態度更為積極。為確保客戶訂單以及爭奪更多市占的前提下，面板廠勢必會運用更彈性的價格策略對應，因而與監視器面板市場不同調。

集邦預估，5月筆電面板價格將全面持平。