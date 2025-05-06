5月電視面板弱需求 雙虎減產 本季有硬仗要打

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布最新報告示警，5月電視面板需求逐漸走弱的趨勢確立，部分品牌客戶開始要求面板廠降價，面板廠因而啟動減產機制，估5月產能利用率將減少6至7個百分點。

這意味面板供應商面臨砍價壓力日益擴大，本季有場硬仗要打，友達（2409）、群創（3481）等面板廠備戰。

展望未來，友達坦言，近期關稅議題對全球經濟環境帶來高度不確定性，第2季及後續營運將以審慎態度因應。在關稅不確定因素影響下，展望2025年，估顯示器今年整體出貨量將增長低個位數百分比，將繼續優化中長期產品組合和成本結構。

面板5月報價走勢

因應地緣政治變化，友達正考慮是否赴美設立後段模組、或是成品組裝廠。這是第一家面板廠，公開表達響應美國製造。友達強調，正在最適化的全球布局評估中，目前並未考慮赴美國設置面板前段廠，主要是後段的組裝廠大多在亞洲，現階段在美國建前段面板廠的意義不大。

友達指出，憑藉其全球生產基地布局優勢，將持續與供應鏈夥伴緊密協作，並與客戶保持彈性應對、密切溝通，以降低外部衝擊。

同時持續推動雙引擎成長策略，聚焦於智慧移動（Mobility Solution）與垂直場域（Vertical Solution）兩大業務長期發展，改善傳統顯示器（Display）產品結構，朝向穩健且可持續的獲利體質邁進。

群創指出，美國公布各國開徵的關稅稅率及時間反覆，現又因為有90天豁免期，造成原本暫停拉貨的客戶轉向急拉訂單，讓第2季的訂單超乎預期，但要觀察是否影響第3季的需求。群創內部估計，公司直接出貨美國市場約占8%至10%，間接出貨約占10%至15%。

談到近期面板市況，集邦科技研究副總范博毓表示，5月電視面板需求逐漸走弱的趨勢已確立，部分品牌客戶開始透過此機會，要求面板廠在價格上有更多讓步。

范博毓說，面板廠也意識到需求趨於弱勢，因此在5月勞動節假期期間啟動一連串的減產措施，預估5月較4月的產業平均產能利用率修正幅度約6至7個百分點，寄望能夠透過供需之間的調整，讓價格下跌的壓力暫時趨緩。整體而言，預期5月電視面板價格將全面持平。



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