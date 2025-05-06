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信驊衝刺非伺服器新品

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

信驊（5274）伺服器相關晶片熱銷之際，同步衝刺非伺服器新產品，旗下Cupola360度環景影像晶片扮演要角，今年不僅有望隨客戶打入海外關燈工廠，在消費性市場滲透率也可望持續衝高，帶動信驊非伺服器相關業務業績向上。

信驊衝刺非伺服器市場有成，旗下Cupola360度環景影像晶片出貨持續攀高。法人透露，信驊先前聯手台灣科技大廠打造360度環景影像安控系統，目前海外新設廠需求興起，使得信驊有望再度聯手科技大廠進軍海外市場，當前已處於出貨準備階段，成為今年信驊非伺服器產品線主要動能。

信驊Cupola360度環景影像晶片亦持續拓展消費性市場，消費品牌端拉貨力道有望優於去年。法人看好，在工業、消費性市場雙動能推動下，今年Cupola360度環景影像晶片出貨年增率可達雙位數百分比。業界分析，信驊已耕耘Cupola360度影環景像晶片數年，隨著營運長謝承儒加入經營團隊之後，業務拓展範圍開始大幅成長，為信驊開啟更多新商機。

業界人士指出，360度影像晶片儼然成為市場發展新趨勢，信驊的Cupola360度環景影像晶片正好搭上這波新商機，帶旺出貨。

伺服器 信驊 晶片

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