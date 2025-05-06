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蘋果新機連發 帶旺鴻海後市

經濟日報／ 編譯陳律安、記者蕭君暉／綜合報導

外媒The Information報導，蘋果預計在未來幾年對iPhone推出重大更新，包括今年秋季推出極輕薄新機、2026年發表攤平後螢幕達8吋的折疊iPhone，以及2027年推出至少一款採用無邊框螢幕的機型。

法人表示，鴻海（2317）是蘋果高階iPhone與最新產品的合作夥伴，受惠最大。

The Information並披露，蘋果也計劃調整新款iPhone的發售節奏，從過去初階與高階版本同步於秋季亮相，改為2026年先推出高階機型，平價版則延至2027年春季上市。

蘋果希望藉此提振近年停滯的iPhone買氣。iPhone是蘋果最重要的產品，貢獻超過半數營收，但這項策略也存在風險。

以傳聞中的極輕薄iPhone為例，該機型的電池續航表現較差，且蘋果製造夥伴僅分配約10%的產能予此機種。

相比之下，iPhone 17 Pro Max約占產能40%，iPhone 17 Pro與標準版iPhone 17則分別占25%。

法人指出，鴻海是蘋果最大組裝夥伴，生產的產品包括iPhone系列、iPad系列、MacBook系列、Apple Watch與AirPods等各種產品，鴻海已經與蘋果緊鑼密鼓的研發新一代產品，由於新產品單價較高，可望持續推升鴻海的業績進一步成長，成為輝達AI伺服器之外，另一個帶動鴻海營運成長的引擎。

iPhone 蘋果 鴻海

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