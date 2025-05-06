大立光4月營收月減11% 十個月低點

大立光（3008）昨（5）日公布4月合併營收43.75億元，下探十個月來低點，月減11%，但較去年同期成長27%，為近五年同期最佳。展望後市，大立光預期，5月拉貨動能將較4月下滑。

大立光前四月合併營收189.54億元，年成長28%。針對近日新台幣匯率暴力走升，大立光坦言，新台幣升值對該公司營運不利，最終影響仍視季底匯率而定。

新台幣對美元匯率飆升，重創出口產業，分析師指出，大立光首季業外匯兌收益4.34億元，若6月底新台幣匯率維持近日強勢水準，大立光本季業外恐承受匯兌損失，並且不利毛利率表現。

大立光首季毛利率54.6%，季減4.48個百分點，仍優於預期，連三季毛利率站穩「五字頭」之上。

展望本季，大立光董事長林恩平日前表示，本季有些新產品，不過量不大，產品組合與首季相比，仍要看客戶如何拉貨，下半年仍有新開案。至於針對下半年潛望式鏡頭的新設計，林恩平表示，可能在稜鏡的點膠空間比較小，「我們可以量產，別人就不知道了。」

外界憂心，美國宣布對等關稅，可能讓iPhone價格飆升，蘋概鏈首當其衝，法人追問是否有客戶議定新價格，林恩平未針對單一客戶訂單回應，僅表示：「我們都是談好價格再生產。」

法人看好今年手機產業溫和復甦且規格升級，新增iPhone slim輕薄機型，薄型鏡片製造技術有難度，大立光技術有領先地位，相較同業有競爭優勢，有利獲利表現。

針對下半年薄形手機及折疊機的發展，林恩平表示，薄形手機就是鏡頭比較薄，沒什麼特殊，折疊機已有客戶導入，有些甚至因為折疊關係，兩面都有前鏡頭，會比較薄，這比較難做。