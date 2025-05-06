上曜旗下世紀併電商平台 買下「松果購物」全數股權

上曜集團旗下，近期甫完成股票分拆的前千金股世紀民生（5314） ，昨（5）日宣布收購創業家旗下「松果購物」電商平台全數股權，藉此深化全零售通路布局，衝刺旗下朝和生醫保健食品、雲康沛能戒（智能戒指）等產品銷售。

上曜集團暨世紀民生董事長張祐銘表示，未來世紀民生將擴大電商領域，至於此次收購案因金額因未達公布標準（低於3億元），且該公司與被收購方簽署保密協定，因此不揭露。

世紀民生原為IC設計業者，2001年獲得裕隆集團入主，惟裕隆近年出脫股權改由上曜集團接手，公司進行營業項目調整，目前本業聚焦保健品、電商與無人機等應用，股價一度攻上千元，因而啟動股票「1拆20」的拆分計畫，已於3月底完成並重新交易。

世紀民生昨日股價收66.2元，上漲1.8元，若回推至面額10元，昨天股價約當1,324元。

張祐銘表示，集團近年積極跨足AI智慧大健康、無人機、數位金融等領域；其中，以保健食品的業務表現最為亮眼，旗下自有品牌「朝和生醫」營收占整體營收比重從2024年初的11%快速攀升，成為推動集團營運成長的核心引擎。

順應市場趨勢，世紀民生積極布局AI智慧大健康產業，在持續深耕保健品市場的同時，深化全零售通路的布局，不僅加碼擴大「雲康世紀」建立電商、直播與電銷等全零售通路，拓展至中高齡族群的健康需求，亦期待隨著「松果購物」的加入，強化世紀民生在AI大健康產業的競爭優勢。

他強調，將結合其電商流量優勢與朝和生醫的產品力，透過精準行銷與會員數據分析，進一步擴大中高齡健康市場滲透率，為集團旗下保健食品業績銷售創造更強勁的成長動能，並挹注整體獲利更上一層樓。

世紀民生更將加速「健康×AI智能」的戰略布局。張祐銘說，雲康沛能戒（智能戒指）作為集團切入AI健康管理的關鍵產品，未來可藉由「松果購物」的電商平台資源與技術的整合，強化消費者教育與體驗行銷，並結合直播導購與數據驅動的個人化推薦，提升轉換率，賦能雲康沛能戒。

另一方面，將智能穿戴裝置開拓更廣泛的應用場景，例如健康數據追蹤、保健品消費的跨品類導流，實現生態系內的循環經濟，建構完整智能健康生態圈。



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