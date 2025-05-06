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鴻海營收 衝出最強4月…預估本季業績向上

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海集團。 歐新社
鴻海集團。 歐新社

鴻海（2317）昨（5）日公布4月合併營收為6,413.66億元，為歷年最強的4月，月增16.16%，也比去年同期成長25.54%，反映輝達GB200 AI伺服器大量出貨；前四月合併營收達2.28兆元，為同期新高，年增24.58%。

展望後市，鴻海表示，本季雲端網路產品部門將保持成長趨勢，惟因處於傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期。以目前能見度來看，預估本季業績將繳出季增、年增的成績單，但仍需持續關注全球政經局勢變化的影響。

鴻海旗下AI伺服器製造商工業富聯（FII）則表示，儘管外部環境複雜多變，該公司雲端業務部門持續保持強勢增長，首季營收年增超過50%，其中，AI伺服器、通用伺服器營收年增皆超過50%。

工業富聯透露，以客戶類別來看，雲端服務供應商（CSP）伺服器營收年增率超過60%，品牌客戶伺服器營收年增幅度超過30%。法人看好，鴻海集團GB200 AI伺服器持續擴大出貨，可望挹注本季業績。

鴻海將在下周三（14日）舉行法說會，法人聚焦匯率波動、美中關稅戰、新產品GB300與蘋果產品產能遷移等議題。

鴻海表示，與3月相較，4月「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」以及「元件及其他產品類別」均呈現強勁成長，主要受惠AI雲端產品拉貨動能強，消費智能產品拉貨動能也相當強勁。外界推測，主要是因應美國關稅，導致iPhone 16系列有急單效應。至於「電腦終端產品類別」則約略約3月持平。與去年同期相較，4月「雲端網路產品類別」 、「元件及其他產品類別」以及「電腦終端產品類別」均呈現強勁成長，反映AI雲端產品拉貨動能強勁，以及電腦終端產品拉貨動能較大。至於「消費智能產品類別」則約略持平。

以今年前四月和去年同期相較，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」以及「電腦終端產品類別」均呈現強勁成長。「消費智能產品類別」則表現持平。

受到大盤下挫254點影響，鴻海昨天股價下跌5元，收142.5元，成交量6萬多張。

雲端服務 鴻海

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