促銷變漲價？台幣升值衝擊 科技品牌獲利線

台幣5日強勢升值，一度升破29.59元，兩日內升幅高達6.21%，以出口為導向的科技大廠受影響幅度高，這也讓品牌科技公司促銷手筆縮減，甚至在促銷期間調高價格以減緩匯損壓力，避免被促銷折扣跟匯率「雙巴」，顯示台幣急升已讓品牌廠商促銷空間壓縮，稍不慎將觸及利潤底線。

亞馬遜遊戲周Amazon Gaming Week是上半年電競玩家矚目的促銷檔期，該促銷從4月28日至5月4日止，從電競筆電、遊戲機、滑鼠到顯示器等，亞馬遜廣邀知名品牌合作，包括三星、華碩、宏碁、微星等品牌都積極參與，並針對特定機種給予高額折扣，該遊戲周號稱募集超過35款品項且最高折價48%。

不過，受新台幣上周五急升，連續兩交易日升幅達6.21%影響，不少品牌默默從大折扣改為小折扣，舉例而言，宏碁熱賣多年的電競筆電宏碁Nitro V 15 （內建第 13 代英特爾酷睿 i7 處理器、Nvidia GeForce RTX 4050 顯示晶片）原本定的促銷價 624.99美元，折扣為83折，但隨台幣急升，宏碁在促銷周調整多次定價，5月4日促銷最後一天已經來到703.9美元，折扣縮水至93折。

業者無奈，台幣急升讓業者折扣力道縮減。不只是宏碁，微星跟華碩也同樣微調促銷價格，微星高階電競筆電MSI Katana 17 Gaming Laptop從亞馬遜促銷周初期提供降價23%優惠，到折扣周最後一天，折扣僅剩下12%，華碩的高階ASUS ROG Strix G16初期折價15%，但隨後調升為折扣11%，入門電競機ASUS TUF Gaming A15原本折價18%，但後來也調整折價15%。

台幣兌美元急升，讓銷美業者面臨應變壓力，非美元交易市場則相對衝擊低。華碩也表示承受匯率劇烈波動壓力，會以動態避險審慎因應。中長期則以多元市場布局(非美元收入占比逾5成)及高階產品的領先市佔(如高階板卡、電競機種)以維持更佳的營運韌性。

工業電腦龍頭研華營收中5成是收美元，加上成本中7～8成以美元計價，有自然避險功能，至於兩者相減的部分，研華每季都有跟董事會報告討論避險機制，包括避險幣別及避險工具，會嚴格執行避險，另外營收中5成來自多元貨幣，包括人民幣、歐元、日元。

研華透露，新訂單會因應新匯率反應調高定價，北美線上直銷業務（約佔北美營收10%）也會因應匯率波動即時更新反應價格，但舊訂單或大客戶合約，常因有長期供貨約定，則會個別洽談。另外關稅部分，則會根據美國政策調整，舉例而言，4月2日川普宣布台灣關稅32%，後來宣布90天豁免期，後來又說全球10%統一關稅，最後又說暫停實施（0%），研華就機動性根據政策4度發通知信給客戶。

研華董事長劉克振表示，研華因為匯率會影響利潤，因為不太會因為台幣升，馬上調漲報價，因為過去台幣貶值也沒有降價，台幣升值要馬上漲價也不合理，故研華也會吸收一點，利潤降低一點，加上非美元業績會成長，可以平衡一點，還在「可忍受範圍」。