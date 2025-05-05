世紀民生營運版圖再下一城 收購「松果購物」電商平台

世紀民生（5314）之「AI智能大健康」的事業版圖擴張再下一城！5日宣布100％收購創業家（8477）旗下「松果購物」電商平台，不僅為公司注入新營運成長的活水，亦將整合旗下直播電商資源與「松果購物」的技術基礎，打造「AI智能大健康」垂直整合平台，助力公司旗下朝和生醫保健食品、雲康沛能戒（智能戒指）等產品的銷售業績強勁的成長動能，同時帶動世紀民生營運表現持續創新高！

世紀民生董事長張祐銘表示，集團近年積極跨足AI智慧大健康、無人機、數位金融等領域，其中，以保健食品的業務表現最為亮眼，旗下自有品牌「朝和生醫」營收占整體營收比重從2024年初的11 ％快速攀升，成為推動集團營運成長的核心引擎。

順應市場趨勢，世紀民生積極布局AI智慧大健康產業，在持續深耕保健品市場的同時，深化全零售通路的布局，不僅加碼擴大「雲康世紀」建立電商、直播與電銷等全零售通路，拓展至中高齡族群的健康需求，亦期待隨著「松果購物」的加入，強化世紀民生在AI大健康產業的競爭優勢，集團將結合其電商流量優勢與朝和生醫的產品力，透過精準行銷與會員數據分析，進一步擴大中高齡健康市場滲透率，為集團旗下保健食品業績銷售創造更強勁的成長動能，並挹注整體獲利更上一層樓。

不僅如此，世紀民生更將加速「健康×AI智能」的戰略佈局。雲康沛能戒（智能戒指）作為集團切入AI健康管理的關鍵產品，未來可藉由「松果購物」的電商平台資源與技術的整合，一方面，強化消費者教育與體驗行銷，並結合直播導購與數據驅動的個人化推薦，提升轉換率，賦能雲康沛能戒；另一方面，將智能穿戴裝置開拓更廣泛的應用場景，例如健康數據追蹤、保健品消費的跨品類導流，實現生態系內的循環經濟，建構完整智能健康生態圈。

展望2025年，世紀民生看好「AI智能大健康」生態系統的長線成長動能，積極推進AI健康管理、智慧穿戴設備及數據驅動的預防醫學應用，同時加速推廣美容保健產品的國內外市場布局，持續拓展高毛利業務比重。隨著全球健康意識持續攀升，世紀民生將以”技術驅動＋品牌深化”為雙引擎，進一步強化核心競爭力，預期2025年營運將迎來顯著成長新高峰，創下營收與獲利雙雙攀升的新里程碑，穩健邁向智慧健康與美容保健雙主軸的新藍圖。