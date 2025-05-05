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電視面板需求5月走弱 廠商減產維持價格

中央社／ 台北5日電

研調機構集邦科技今天公布5月上旬面板報價，雖然電視面板需求減緩，但面板廠透過減產，讓價格持平；液晶顯示器（Monitor）面板因關稅提前拉貨小漲；筆電面板則持平。

集邦科技研究副總經理范博毓表示表示，5月電視面板需求逐漸走弱，部分品牌客戶把握機會，陸續要求面板廠在價格上做更多讓步。不過面板廠當然也意識到需求趨於弱勢，因此在5月勞動節假期期間，便啟動一連串的減產措施，預估5月較4月產業平均稼動率修正幅度約有6至7%個百分點，寄望能夠透過供需之間的調整，讓價格下跌的壓力暫時趨緩。整體而言，5月電視面板價格將維持全面持平的態勢。

液晶顯示器（Monitor）5月面板相關需求仍受惠於關稅議題的發酵，維持較為強勁的拉貨動能，因此面板價格仍有機會維持上漲態勢。不過因為第2季後電視面板需求走弱，電視面板價格開始步入持平趨勢下，可能也對液晶顯示器面板價格漲勢帶來影響，目前預估5月的漲幅可能有開始收斂趨勢。

集邦調查，不含背光模組液晶顯示器面板5月上漲0.2美元，面板模組部分，21.5、27吋預估上漲0.1美元，23.8吋因為需求較強，預估上漲0.2美元。

筆電面板方面，集邦說明，5月雖然有關稅相關議題持續發酵，但因為品牌客戶在東南亞生產據點的布局程度不一，以90天的豁免期限來看，短期整體產能能夠快速提升的空間並不多，因此近期對筆電面板需求的拉貨動能並沒有急遽的拉高，仍維持正常的節奏。

集邦指出，面板廠因更為擔心豁免期限過後需求急凍，在爭取客戶訂單上態度更積極，為確保客戶訂單，爭奪更高市占率，面板廠勢必會採取更彈性價格策略，因而出現筆電與液晶顯示器面板市場不一樣的狀況。預估5月筆電面板價格全面持平，各面板廠也會各憑本事，與品牌客戶商在檯面下談更多訂單與價格優惠的綁定。

筆電 電視面板 顯示器

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