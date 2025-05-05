童子賢：AI帶動經濟成長 惟關稅增添景氣復甦不確定性

和碩（4938）即將於6月6日舉行股東會，董事長童子賢在營業報告書上指出，展望2025年，隨著AI領域不斷地突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期將刺激消費與投資力道，並帶動總體經濟成長。然全球經濟依舊面臨諸多挑戰，各國關稅貿易政策的動向，以及地緣政治風險等影響，仍可能牽動供應鏈版圖重組，導致生產延遲及成本上升，增添景氣復甦的不確定性。

回顧去年，童子賢表示，全球通膨壓力逐漸緩解，主要經濟體啟動了降息循環，且在高效能運算與AI等新興科技應用需求的驅動下，全球貿易市場逐步回溫。惟地緣政治衝突持續影響供應鏈的穩定性，中國經濟復甦緩慢也抑制了消費及投資動能，導致整體終端消費市場低迷。年底美國大選落幕，新政府關稅政策的不確定性，亦引發全球供應鏈緊張。

童子賢表示，因全球景氣仍處於疲弱情勢，和碩集團之部分產品受到終端需求疲軟之影響，以致全年合併營收較前一年度下滑；然本業則因生產效率持續精進及部分產品的產能提高，加上業外收入成長，同時重要子公司之營運受惠業務需求增加及產能利用率改善，故全年整體合併稅後淨利較前一年成長。

和碩在近年風起雲湧的AI趨勢中，專注在伺服器與高速傳輸技術、代理式人工智慧(Agentic AI)與智慧座艙之應用研發，並進行仿生機器人與消費產品等不同領域之技術鑽研。

在仿生機器人方面，和碩投入發展模擬訓練環境、深度強化學習、仿生運動關鍵零部件與相關AI模型等，以提升技術自主性。

童子賢說，隨著通訊技術的普及和演進、電動車市場及AI相關技術的快速擴展，期望在網通、車用、伺服器、AI相關產品及服務等領域的投資增長，將能顯著推動公司的未來發展。

展望2025年，童子賢指出，隨著AI領域不斷地突破創新，相關軟硬體及基礎建設等需求增加，預期將刺激消費與投資力道，並帶動總體經濟成長。然全球經濟依舊面臨諸多挑戰，各國關稅貿易政策的動向，以及地緣政治風險等影響，仍可能牽動供應鏈版圖重組，導致生產延遲及成本上升，增添景氣復甦的不確定性。和碩集團會持續關注總體環境的變化，並靈活應變以穩定營運表現。

童子賢認為，在資訊產品方面，除了持續拓展原有消費型及商用筆電之份額，也會積極爭取ODM專案及新興市場之生意機會，同時，AI PC在未來應用愈趨多元化之下，也有望在未來呈現成長趨勢，增進整體資訊產品出貨量及獲利率。

此外，伺服器業務部分，AI伺服器已於去年年底送機櫃至客戶端作驗證，並於今年初開始少量出貨，預計通用型伺服器之出貨貢獻也可逐步增加，未來會持續與硬體平台供應商合作，並因應客戶導入需求繼續投入新產品。預計伺服器業務於今年陸續貢獻營收，期望後續這些努力可帶來更顯著的營收成長。

消費性電子產品方面，去年雖有受到景氣低迷，以致終端需求年對年較疲弱之影響，然未來期望在產品規格更新及新客戶出貨挹注之下，可刺激終端消費並再次帶動營收貢獻。

通訊產品中，近幾年隨著5G/6G技術提升和普及化，以及新技術WiFi7應用之帶動下，預計其網路通訊產品的終端市場需求仍有不錯的成長機會，5G專網部分，也持續積極接洽國內外業務機會，可望再推動業務能量。

智慧型手機業務方面，將持續發揮我方技術及生產經驗，並依產業發展及客戶需求做相對應調整；車用電子產品部份，去年在客戶銷售表現尚屬穩定以及我方產品線同步擴增之下，其營收年對年為成長，在未來終端市場之中長期需求增加之下，和碩仍可持續擴展客戶以及產品種類，可望整體車用營收貢獻能持續成長。