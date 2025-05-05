Taboola將為三星行動裝置及新聞應用程式推薦新聞內容 擴大布局市場

全球成效廣告業者Taboola近日宣布與三星（Samsung）建立全新合作夥伴關係，將為三星行動裝置及其新聞應用程式提供新聞內容推薦，進一步擴大布局全球市場。

根據這項全新的多年期合作協議，Taboola將為三星旗下新聞應用程式Samsung News提供新聞推薦服務。此應用程式安裝於全球數以百萬計的三星手機裝置中，主要服務範圍涵蓋歐洲與印度市場。

此次合作代表雙方長期夥伴關係的進一步深化，讓三星用戶得以即時接觸來自全球優質媒體的新聞內容。除此之外，Taboola也藉由與全球行動裝置製造商和電信業者的合作，協助媒體夥伴強化導流與曝光效益，為媒體營運帶來實質流量成效。

Taboola創辦人暨執行長Adam Singolda表示，此次合作將讓更多用戶接觸到符合個人興趣、具高度吸引力的新聞內容。一方面為使用者提供更個人化的內容體驗，另一方面也為媒體夥伴帶來更強大的流量與曝光成效。