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集邦：5月上旬面板報價監視器面板續漲 TV 及 NB 面板價格持平

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技（TrendForce）於5日公布今年5月上旬面板報價。集邦／提供
集邦科技（TrendForce）於5日公布今年5月上旬面板報價。集邦／提供

集邦科技（TrendForce）5日公布今年5月上旬面板報價，其中，監視器面板報價續漲；TV及NB面板價格均持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，5月電視面板需求逐漸走弱的趨勢已然確立，部分品牌客戶也已經開始透過此一機會，陸續要求面板廠在面板價格上面作更多讓步。面板廠也意識到需求趨於弱勢，因此在5月勞動節假期期間，便啟動一連串的減產措施，預估5月較4月的產業平均稼動率修正幅度約有6~7%，寄望能夠透過供需之間的調整，讓價格下跌的壓力暫時趨緩。整體而言，預期5月的電視面板價格將維持全面持平的態勢。

在監視器面板方面，5月MNT面板相關需求仍受惠於關稅議題的發酵，維持較為強勁的拉貨動能，因此面板價格仍有機會維持上漲態勢。不過因為第2季後電視面板需求走弱，電視面板價格開始步入持平趨勢下，可能也對MNT面板價格漲勢帶來影響，預估5月的漲幅可能有開始收斂的趨勢。范博毓指出，就目前觀察，Open Cell面板預估5月上漲0.2美元，而以面板模組來看，21.5吋與27吋估上漲0.1美元，23.8吋因為需求較強，估上漲0.2美元。

他表示，5月雖然有關稅相關議題持續發酵帶動，但因為品牌客戶在東南亞生產據點的布局程度不一，以90天的豁免期限來看，短期整體產能能夠快速提升的空間並不多，因此近期對NB面板需求的拉貨動能並沒有急遽的拉高，仍維持正常的節奏。

反而是面板廠因為更為擔心豁免期限過後需求急凍的可能性，因此在爭取客戶訂單上態度更為積極。在為確保客戶訂單以及爭奪更多市占的前提下，面板廠勢必會運用更彈性的價格策略來對應，因而呈現與MNT面板市場不太一樣的面貌。預估5月的NB面板價格走勢上，仍維持全面持平的態勢，同時各面板廠也會各憑本事，與品牌客戶商談更多檯面下的訂單量與價格優惠的綁定。

NB 關稅 電視面板

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