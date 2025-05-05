大同智能參展2025智慧建築展 主打 TESLA Powerwall

大同（2371）旗下大同智能股份有限公司將參與「2025台北國際智慧物聯建築與居住環境應用展」，重點展示TESLA Powerwall家庭儲能系統，藉此強化公司在智慧建築與綠能永續市場的布局。

大同智能指出，本次參展緊扣展覽「智慧建築」、「物聯居家」及「綠能永續」三大主軸，旨在突顯TESLA Powerwall在現代住宅能源管理上的關鍵角色。Powerwall不僅提供穩定的備用電力與能源自主性，其現代美學設計亦符合高端住宅對空間質感的要求，可望為建築、設計產業提供創新的智慧綠能整合方案，提升建案附加價值。

公司表示，隨著智慧能源與永續發展趨勢日益明確，大同智能將持續推動綠能產品的整合應用，並透過參與各大展會，加強與建築、設計及系統整合產業的合作，共同開拓智慧生活的新可能。