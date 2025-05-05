明基材料：若新台幣及日圓續升 不排除調漲價格

偏光片廠明基材料總經理劉家瑞今天表示，偏光片以美元計價第2季價格仍平穩，但新台幣快速升值，日圓兌美元也升值，若持續走升，價格有調漲壓力。

明基材料今天舉行線上法說會，劉家瑞說明，第1季顯示器產品業績成長，包括有機發光二極體（OLED）、車用產品都成長；待美國重啟高關稅政策後，面板業也受到壓力，可謂全世界都受關稅影響，電子產品消費趨於保守，後續產業將面臨調整。

明基材料董事長陳建志指出，持續提高顯示材料高毛利產品比重，雖然美國有關稅壓力，但在美國以外市場仍有把握，醫療產品營收占比會緩步上升，也較不會受大環境影響。

陳建志認為，中國618促銷活動需求仍強，盼帶來不錯營收，中國隱形眼鏡需求趨緩，但明基材料業績仍成長，看重市場成長潛力。

明基材料統計，今年第1季營收新台幣45.8億元，季減7%，與去年同期大致持平，歸屬於母公司業主淨利4859.2萬元，基本每股盈餘0.15元。

明基材料財務長王勝興指出，第1季是傳統淡季，因較去年第4季天數少，又因日圓升值壓力，成本增加，新台幣兌美元快速升值，對毛利一定有壓力，將透過產品組合優化來改善狀況。若新台幣持續升值，則會向客戶反映售價，但醫療產品受新台幣升值影響不大，第1季醫療產品占比增至30%。