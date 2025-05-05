2025 COMPUTEX 明基佳世達雙倍規模呈現「AI WOW」體驗

明基佳世達集團5日宣布，2025年於 COMPUTEX台北國際電腦展第三度挑戰國際永續標準ISO 20121，打造3.0版綠色展會，展現對環境、社會與公司治理（ESG）承諾的全面升級。集團今年展出規模為去年的兩倍，挑戰碳排放目標降三成！以「AI WOW」為核心主題，全面展示出AI如何跨越應用場域，加速IT與OT融合創新動能。

明基佳世達集團於2023年成為全球第一個也是唯一在COMPUTEX展覽上獲得ISO 20121永續性活動管理驗證的參展廠商。2024年，集團成功再次取得驗證，實現碳排減少15%，並在展會中落實21項ESG目標。今年，明基佳世達將三度遵循ISO 20121標準，全面提升ESG三大構面。

在環境（E）面向，聚焦減緩氣候變遷、打造永續低碳場域，導入100%可循環再利用的建材與100%循環餐具，提高Reduce、Reuse，降低Recycle比例，挑戰展場面積大一倍、碳排放降三成；在社會（S）面向，重視多元共融、攜手利害關係人共同行動，展出50%永續智慧解決方案，方案並延伸數位責任如金融打詐與智慧醫院管理；在經濟治理（G）面向，實踐責任採購並與B型企業、NGO合作，並確保90%採購在地禮品、80%在地建材，從根本強化永續展會的治理架構並共創經濟價值。

ISO 20121在去年進行重大修訂後，新版更全面地要求擴大關係人之參與。回應此一方針，明基佳世達特別重視擴大社會影響力，優先選擇重視社會責任的供應商，積極與B型企業、NGO、經濟部中小及新創企業署、社會創新平台之社創組織合作，與更廣泛的永續發展機構建立合作關係，將永續影響力擴散至整個產業生態系統。同時，集團也將永續理念引入學校，培養永續素養並促進利害關係人參與。

明基佳世達集團今年聯合23家集團企業，以「AI WOW」為主題，透過AI技術驅動IT與OT的融合創新，全面升級智慧商場、企業、交通、製造、醫療、無人機、資安網通、生活等領域的數位轉型，協助客戶實現AI賦能的減廢低碳營運。此外，集團將展示ESG解決方案，致力實踐永續創造價值。

明基佳世達集團COMPUTEX 2025四大看展重點，包含一、AI Golf高爾夫體驗區：不受天候影響，宛如真實球場的沉浸式揮桿體驗，AI系統還能給予鍛鍊時的即時修正資訊。

二、AI Computing Power 智慧運算專區：高算力/高瓦數/高網速基礎架構展示，包括雙相直接液冷解決方案、1.6T高速交換器與UPS備援系統。

三、AI智慧商場：顧客行為洞察、AI推薦、影像辨識出餐、智能防盜結帳系統等。全場景AI應用，打造永續經營模式與差異化零售體驗。

四、ESG 綠色專區：展示BenQ產品綠色設計成果與減碳績效，以及2024年展場回收材料再製品，擴大綠色展會永續影響力。

COMPUTEX 2025明基佳世達集團的展出，完整呈現多元創新能力，參觀者能親身體驗AI技術如何無縫融入各種生活與工作場景。各展區均融合互動性與實用性，打造兼具互動與沉浸感的觀展體驗，訪客不僅能看到 AI 的未來應用藍圖，更能親手觸摸科技與永續的完美結合。