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技嘉展現全域運算大布局 驅動未來AI Forward

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉展現全域運算大布局，驅動未來AI Forward!。技嘉／提供
技嘉展現全域運算大布局，驅動未來AI Forward!。技嘉／提供

技嘉（2376）將於5月20日至23日台北國際電腦展COMPUTEX 2025，以「全域運算：AI為先(Omnipresence of Computing: AI Forward)」為主題，展示如何以卓越的運算效能推動AI邁入下一個高峰。隨著生成式AI從大型模型訓練（pre-training）、後訓練微調（post-training）到邏輯推理（reasoning）全面深化，產業對龐大Token處理、即時資料傳輸與高速運算架構的需求有增無減。

技嘉橫跨資料中心到終端裝置及個人電腦的全方位產品線，正是驅動AI發展不可或缺的運算基礎。今年更進一步展出聚焦於資料中心整合的部署與落地，並透過涵蓋整個AI生命周期的技術實力，展現「全域運算」的具體實踐。

技嘉今年展出從雲端運算、邊緣應用到終端裝置的AI完整體系，展現集團在各類運算場景中的技術深度與產品廣度。現場將呈現資料中心、伺服器、冷卻技術、微型與嵌入式電腦、工作站與個人電腦等多元產品線，全面體現 AI運算落地所需的基礎架構與核心效能。

作為展場焦點的GIGAPOD叢集運算方案，首次整合技嘉自主開發的GPM管理平台，透過軟硬整合的創新架構，實現彈性擴充、資源最佳化及高可用性管理，協助企業面對日益複雜的AI運算需求。此外，技嘉亦結合其在資料中心基礎設施設計的深厚專業，提供從規劃、部署、驗證到管理的全方位顧問式服務，協助客戶加速打造符合其AI需求的高效能運算。

建構AI運算基石：高密度效能、智慧管理與一條龍資料中心整合服務。AI模型的訓練與微調階段，需處理海量資料並進行高密度計算，對運算效能、系統穩定性與能源效率提出極高要求。技嘉以全面升級的資料中心級解決方案，構築支撐大型語言模型的核心基礎，從硬體到管理、從冷卻到部署，打造極致效能與可擴充性的運算環境。

技嘉的展示亮點GIGAPOD叢集運算平台正是核心關鍵。GIGAPOD整合了運算、儲存、電力及網路系統，且支援 AMD Instinct MI325X、NVIDIA HGX H200等新一代加速卡，適用於高密度GPU架構的AI模型訓練。其高擴充、高效能設計支援大規模模型訓練與超算架構部署，搭配自家開發的GPM軟體平台，讓運算資源的調度、監控與管理更加智慧與透明，大幅提升系統穩定性與整體運作效率。

此次展出的GIGAPOD DLC解決方案更整合直接液冷技術(DLC)，以G4L3直接液冷伺服器大幅提升冷卻效率，有效處理超過新一代晶片千瓦等級的熱設計功耗，並透過與合作夥伴的緊密協作，在4+1櫃的配置下，串接廣運及Vertiv In-Row CDU和nVent side car，實機呈現高效能運算及AI基礎建設領域的技術成果。

技嘉進一步將解決方案推進至全方位服務層面，提供從前期諮詢、設計、部署、驗收到後續維運的「一條龍」資料中心建置服務，協助企業大幅降低導入門檻，加速AI應用落地。搭配支援AMD Instinct、Intel Gaudi 3、NVIDIA HGX等多平台的AI伺服器機型與機架系統，展現技嘉在效能密度、擴充彈性與系統整合方面的深厚底蘊，成為AI 訓練期效能最佳化的最強後盾。

AI 技嘉

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